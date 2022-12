Das Einfamilienhaus ist umstritten wie nie – denn die Wohnform versiegelt viel Fläche und fördert die Zersiedelung. Das wird auch gleich im Vorwort des Schmökers "Häuser des Jahres" vom deutschen Callwey-Verlag betont: "Natürlich löst ein Gebäude, das in der Regel unverhältnismäßig viel Fläche, Energie und Kapital verbraucht, keine aktuellen und zukünftigen Wohnprobleme, und natürlich kann man auch in anderen Wohnformen glücklich leben", wird da betont.

Am Wohntraum vieler Menschen ändert das aber wenig: Es ist nach wie vor das Einfamilienhaus. Seit 2011 wird der Wettbewerb "Häuser des Jahres" vom Deutschen Architekturmuseum und dem Callwey-Verlag ausgelobt. Die besten 50 Einreichungen werden Jahr für Jahr im Herbst in Buchform veröffentlicht.

Auf dem ersten Platz ist heuer ein kompaktes Glashaus mit einer Wohnfläche von 142 Quadratmetern in Brandenburg gelandet, das vom Architekt und Filmemacher Peter Grundmann erdacht wurde. Auf dem Grundstück befanden sich 70 Bäume – und keiner davon durfte gefällt werden. Um die Bodenversiegelung zu reduzieren und die Wurzeln zu schonen, wurde das Haus mit Stahlstützen aufgeständert. Vieles wurde in Eigenbau erledigt. Das Experiment ist gelungen: "Einfacher geht es nicht. Schöner auch kaum", so das Urteil.