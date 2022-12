Das Turnier in Katar hätte der technischen Hochrüstung der Schiedsrichterei zum Durchbruch verhelfen sollen. Zum Glück für den Fußball ging das grandios schief

Überhaupt hat der Fortschritt das an sich, dass er viel größer ausschaut, als er wirklich ist.

Johann N. Nestroy

Es wird eine schöne Weltmeisterschaft gewesen sein. Das darf man wohl schon vorm Finale bilanzieren. Seit die Deutschen sich verabschiedet haben mit ihrem Mentalcoach, Sixtus Beckmesser heißt er immer noch, entwickelte sich ein spannendes, aufs Sportliche fokussierte Turnier mit allerlei Überraschungen und teils hochstehenden Partien. Der Weltverband Fifa darf also zufrieden sein.

Aber seine Kritiker auch. Der Versuch, den Menschen als Entscheider unfehlbar zu machen mithilfe sündteurer Technik, ist so grandios gescheitert, dass sich jene, denen es stets um das Spiel gegangen ist und nicht ums damit zu erwirtschaftende Geld, zufrieden zurücklehnen können. Wenn am Ende der Innovationen alles beim Alten bleibt und die dritten Halbzeiten erfüllt sind von Schiedsrichterbeschimpfungen und wenig mundfaulen Analysen von Strafraum-, Elfer-, Out-, Tor- und Abseitsszenen, dann hätte man es auch gleich lassen können. Aber man gönnt sich ja sonst nix.

Fragen über Fragen

Das Siegestor von Japan gegen Spanien war? Das Tor von Antoine Griezmann beim 0:1 gegen Tunesien war? Das Foul im zweiten Halbfinale war vom Marokkaner Sofiane Boufal oder doch eher eins von Theo Hernández? Fragen wie diese hätte das VAR, dieser Stolz aller gerechtigkeitsgeschwellten Fortschrittsgläubigen, klären sollen ein für alle Mal. Solche Fragen – die seit jeher zum Spiel gehört haben wie der Paprika zum Gulasch – dürften gar nicht aufkommen.

Das katarische Turnier war noch keine fünf Minuten alt, da stellte das durch allerlei Digitalismen, Sensoren und 3D-Rechner aufgemotzte System des Video Assistant Referee seine Entbehrlichkeit eindrucksvoll unter Beweis. In der dritten Minute schon erzielte Ecuadors Enner Valencia gegen den Gastgeber das 1:0. Das Tor wurde allerdings nach einer zweiminütigen VARheitsfindung wegen Abseitsstellung des Torschützen aberkannt. Als Beleg wurde eine 3D-Grafik präsentiert. Darin war zu erkennen, dass Valencia in der Tat um jenes Stückerl vorn war, das in Österreich so benannt wird, dass es hier nicht wiederholt werden sollte.

Mit hoher Akribie und schließlich großem Genuss verglichen die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung die Grafik mit den Videobildern. Und entdeckten, dass in dieser Grafik auf den Tormann der Katarer vergessen wurde. Saad al-Sheeb war aber jener zweite Mann, der eine Abseitsstellung eigentlich verunmöglichte. Zum Glück für den italienischen Schiedsrichter Daniele Orsato und seine Technikfreaks im Hobbykeller haben die Südamerikaner dann eh gewonnen.

Das Fußballspiel ist – das ist seine ästhetische Kraft – das Spiel der Welt in für Menschen fassbaren Zusammenhängen. Gespielt wird überall, wo die Regeln der Football Association gelten. Also überall auf der Welt. Auf einem Wüstenplatz in Mauretanien ebenso wie im Wembley-Stadion. Das Wembley-Stadion hat kein Problem damit, sich dieses sündteure Kamera-, Tracking-, Sensor-, Grafiksystem zu installieren. Der Wüstenplatz oder der Sportplatz im burgenländischen Jennersdorf – wo einst Peter Handke seinen Tormann die Höllenqualen einer Elferabwehr hat erleiden lassen – werden das nicht tun können.

Perfide Distinktion

Die großen Vereine der Welt in den großen Ligen dieser Welt und die von Ölscheichs und anderen Oligarchen hochgepimpten Turniere treiben unterm hanebüchenen Beifall der Fifaisten mit solchem Techniktalmi das perfide Spiel der Distinktion. Leute wie Gianni Infantino sprechen bigott von Gerechtigkeit. In Wahrheit meinen sie das Gegenteil: die ballesterische Klassengesellschaft. Frank Stronachs goldene Regel nimmt sich dagegen fast putzig patschert aus.

Durch die technische Aufrüstung nehmen die VAR-Propagandisten dem Fußballspiel sein Eigentliches. Dass überall, wo Fußball gespielt wird, dasselbe Spiel gespielt wird. Das selbe. Nicht bloß das gleiche. Die unsensible Sensorisierung ist ja keineswegs die erste technische Verirrung zum Zwecke der Distinktion. Von Rasenheizung – was für ein Irrsinn! – bis zur Flutlichtaufrüstung, damit die HD-Fernsehbilder möglich werden. Und mit Sicherheit wird die in Katar so schön danebengegangene digitale Gerechtigkeitsermittlung nicht die letzte Innovation gewesen sein.

Zu lukrativ ist dies. Zwölf Kameras sind in den Stadien, 29 Messpunkte an jedem Spieler, 50 Aufnahmen pro Sekunde. Selbst im Ball findet sich ein Sensor. Das muss entwickelt, erprobt, hergestellt werden. Eigentlich hätte die Fifa ja schon nach dem Auftaktspiel mit dem aberkannten Nichtabseits-Abseitstor in sich und ihren Hobbykeller gehen müssen. Und wer weiß, vielleicht tat man das eh.

Vertragsgeheimnisse

Wer aber Näheres wissen will zur Ausrüstung, wird, wie die Kollegen von der Süddeutschen, abgeschasselt. Die Fifa dürfe nichts zur Technologie sagen, da müsse man "die bestehenden Verträge mit den weltweit führenden Technologieherstellern, die wir bei der WM einsetzen, respektieren".

Hätte das System funktioniert und nicht so viel Unsinn ins Spiel gebracht, wäre der nächste Schritt der europäische Verband Uefa gewesen. Und dann die nationalen Verbände. Überall wäre die Aufrüstung im Hobbykeller zur Lizenzbedingung geworden. Jeder Ball hätte über einen Sensor verfügen müssen.

Der international renommierte schweizerische Altschiedsrichter Urs Meier empfiehlt eine weitgehende "Rückabwicklung" der technisch gestützten Entscheidungshilfen. Nicht nur weil sie eh nix nützen. Sondern weil sie, wie sich in fast jedem Spiel erwiesen hat, auch die Schiedsrichter irritieren. "Sie könnten es eigentlich, aber der VAR nimmt ihnen dieses Selbstverständliche, dieses schnelle und aktive Handeln. Das ist irgendwie wie weggeblasen. Sie wirken dann wie gehemmt."

No na. Ernst Happel oder Max Merkel oder beide erzählten, was in der Vor-Sensor-Zeit tatsächlich im Ball gewesen ist. Ein Frosch. Denn warum würde die Haut, die längst nicht mehr aus Leder ist, hüpfen. Ja, zuweilen sogar verspringen. (Wolfgang Weisgram, 17.12.2022)