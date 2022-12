Das Regelwerk basiert auf eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs – er hatte 2018 das Recht auf eine Geschlechteridentität abseits von weiblich oder männlich bestätigt.

Foto: APA/ZB/Jan Woitas

Das Vorhaben der Kärntner Landesregierung, inklusiver zu kommunizieren, wurde nach nur einem Tag wieder zurückgenommen – zumindest teilweise. In der vergangenen Woche hatte sie einen Leitfaden für möglichst geschlechtsneutrale Bezeichnungen in der Verwaltung vorgestellt, dazu ein ergänzendes Wörterbuch. Letzteres hielt sich allerdings nicht lange: Das Wörterbuch erhitzte die Gemüter so sehr, dass es prompt wieder zurückgezogen wurde. Von einer "Verhunzung" der Sprache bis hin zu "sprachlichem Wahnsinn" sprachen Opposition – allen voran die FPÖ – und Boulevard. Wie aber schätzen Expertinnen den Streit ein?

Das Wörterbuch befindet Christine Olderdissen für nicht problematisch. Sie ist Projektleiterin der Initiative Genderleicht des deutschen Journalistinnenbundes und bietet Workshops zu geschlechtersensiblem Journalismus an. Aber: "Mir scheint, die Verantwortlichen hatten sich argumentativ nicht auf unsachgemäße Ablehnung eingestellt", vermutet sie, denn: "Sonst hätten sie das Wörterbuch erst einmal weggelassen." Dieses 72-seitige Dokument, das die Regierung dem Leitfaden beilegte, sollte der Landesverwaltung als Hilfestellung dienen, um bei Unsicherheiten eine geschlechtsneutrale Formulierung nachschlagen zu können.

Streit um Begriffe

Für Kritik sorgten konkret Begriffe wie "Abschluss innehabende Person" statt "Absolvent" oder "landwirtschaftlich Beschäftigte" statt "Bauern". Diese Vorschläge sind Olderdissen zufolge allerdings differenziert zu betrachten – denn der Genderleitfaden schlage ja auch vor, je nach Fall auf Genderzeichen zu setzen, in diesem Fall auf einen Doppelpunkt, also: "Absolvent:innen" oder "Bäuer:innen".

Wörterbücher würden Menschen helfen, die sich mit Sprache schwertun. "Anderseits finden sich darin immer Begriffe, die eigentümlich wirken." Obwohl vieles im Kärntner Wörterbuch gut sei, würden in der Diskussion "die paar genderneutralen Beispiele herangezogen, um das Nachschlagewerk in Diskredit zu bringen". Grundsätzlich empfiehlt die Expertin, eine möglichst verständnisvolle Sprache zu benützen und diese mit geschlechtsneutralen Umschreibungen, wie eben etwa "landwirtschaftlich Beschäftigten", zu kombinieren.

Vorbild für Wörterbuch

In Bezug auf die Kärntner Leitlinien wiederum moniert Olderdissen, dass im Vorwort eine gewisse Verpflichtung vorgegeben sei, denn: Leitfäden sollten aus ihrer Sicht stattdessen immer als Empfehlung oder Anregung formuliert sein.

Kärnten habe sich bei dem Wörterbuch an anderen Bundesländern orientiert, wie die zuständige Landesrätin Sara Schaar und Landeshauptmann Peter Kaiser (beide SPÖ) argumentieren: Wien, Tirol, Vorarlberg und Niederösterreich hätten bereits ein derartiges Regelwerk. Sie fordern nun ein österreichweit einheitliches Nachschlagewerk, "auch um Rechtssicherheit zu schaffen".

VfGH-Urteil

Der Leitfaden basiert auf einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH). Konkret hatte der VfGH 2018 das Recht auf ein drittes Geschlecht bestätigt – die Behörden müssen ihre Sprache aufgrund eines Erlasses 2020 entsprechend anpassen. Kärnten ist nun nach zwei Jahren nachgezogen.

Die Rücknahme des Wörterbuchs findet etwa die Politikwissenschafterin Judith Götz von der Universität Wien "schade, weil entsprechende Leitlinien ein wichtiger und notwendiger Schritt bei der Umsetzung von Minderheitenrechten darstellen".

Gleichzeitig machten die Ereignisse deutlich, so Götz weiter, dass Antidiskriminierung nicht allein Sache von sprachlichen Vorgaben sei, sondern dass eine gesellschaftspolitische Aufgabe bestehe, "Verständnis und Anerkennung für Minderheiten zu schaffen und so ebenfalls zu einem anderen Klima beizutragen". In den vergangenen Jahren habe es viele Entwicklungen in Österreich und anderen Ländern gegeben, die zum Ziel hatten, Menschen anzuerkennen und zu schützen, die aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität diskriminiert würden.

Gegenwind

Allerdings werde auch "der Wind gegen entsprechende Entwicklungen immer stärker, weil manche Menschen sich in ihren Privilegien bedroht fühlen", sagt Götz. Dabei würden mehr Möglichkeiten in der Sprache aus ihrer Sicht "niemandem etwas wegnehmen, sondern dazu beitragen, dass verschiedene Identitäten auch in der Sprache repräsentiert werden".

Die Strategie, sich immer wieder auf eine "vermeintlich natürliche Sprache zu berufen, in die hier angeblich eingegriffen wird, ist unsinnig", findet die Politikwissenschafterin und argumentiert weiter: Sprache habe sich schon immer geändert, "schließlich sprechen wir ja nicht mehr wie im 18. Jahrhundert".

Einheitliches Regelwerk

Der Leitfaden inklusive Wörterbuch setzt in erster Linie auf geschlechtsneutrale Formulierungen. Damit trage er vor allem dem Umstand Rechnung, dass viele Menschen sich "nach wie vor an Unterstrichen oder Sternchen stören". Manche Bezeichnungen seien mittlerweile bereits geläufig, etwa "die Studierenden" oder "Arbeitskräfte".

Über Feinheiten lasse sich debattieren, etwa ob der Begriff "Landwirtschaftstreibende" passender wäre als "landwirtschaftlich Beschäftigte". Letztlich sei das aber "auch ein wenig Geschmackssache". Würden Bezeichnungen oft wiederholt, würden sich Menschen daran gewöhnen, ist sie überzeugt. Insgesamt findet Götz die Debatte aber "langweilig, weil sie keine neuen Argumente hervorgebracht hat". Sie unterstützt die Forderung nach einheitlichen, österreichweiten Nachschlagewerken, damit Leitlinien flächendeckend umgesetzt werden. (Muzayen Al-Youssef, 19.12.2022)