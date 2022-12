Die Lieferung des Patriot-Luftabwehrsystems durch die USA an die Ukraine wäre eine "Provokation", sagte eine Sprecherin des russischen Außenministeriums.

Das System Putin fühlt sich im Recht mit ihrem Angriff auf die ukrainische Zivilbevölkerung. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Das ist so ungeheuerlich, dass es einem den Atem raubt. Wobei die starke Vermutung besteht, dass es sich hier nicht um den bekannten Zynismus des Systems Putin handelt, sondern: Die glauben das wirklich. Die fühlen sich vollkommen im Recht mit ihrem verbrecherischen Angriff auf die ukrainische Zivilbevölkerung und die Infrastruktur, die diese zum Überleben braucht. Die sind moralisch überzeugt, dass sie den Ukrainern das Leben zur Hölle machen dürfen – dass die den russischen Angriff überleben wollen, ist doch eine Provokation! Dieser ukrainische Wille, keine Russen sein zu wollen, ist ja die größte Provokation!

Die Kriegsverbrechen der Russen in der Ukraine sind, inzwischen auf gesicherter Basis, so schwerwiegend und weitverbreitet, dass es "danach" weiter wohl kein "normales Verhältnis" mit einem Regime Putin oder etwaigen gleichgearteten Nachfolgern geben kann. Das Regime Putin hofft, dass die westliche Unterstützung der Ukraine müde wird. Was zuletzt der deutsche Kanzler dazu gesagt hat, klingt aber nicht nach Appeasement: Der russische Präsident habe sowohl den Mut der Ukrainer als auch den Willen ihrer europäischen Verbündeten unterschätzt, gemeinsam gegen "Großmachtwahn und Imperialismus" einzustehen. (Hans Rauscher, 16.12.2022)