Rose (Katharine Hepburn) und Charlie (Humphrey Bogart) merken, dass sie gar nicht so unterschiedlich sind wie gedacht, "African Queen", 20.15 Uhr, Arte. Foto: 1952 Remus Films Ltd

9.05 GESPRÄCH

Evgeny Morozov – Wem gehört das Internet? Der belarussische Publizist Evgeny Morozov ist einer der ersten und einflussreichsten Kritiker der Internetgiganten Google, Facebook und Co. Er hat vor über zehn Jahren auf die Macht und Ideologie der Digitalkonzerne hingewiesen. Und auf die komplizenhafte Rolle der Politik. Bis 10.05, 3sat

11.00 HERZIG

Die kleine Lady (Ö 2012, Gernot Roll) Die herzerwärmende Geschichte nach dem Klassiker Der kleine Lord von Frances Hodgson erzählt die Geschichte der kleinen Emily, die plötzlich von Brooklyn zu ihrer mürrischen Großmutter nach Österreich geholt wird. Mit Philippa Schöne, Christiane Hörbiger und Veronica Ferres. Bis 13.00, ORF 3

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Wolfgang Katzian Susanne Puller (APA) und Christoph Varga (ORF) stellen Fragen. Bis 12.00, ORF 2

20.15 ABENTEUERROMANZE

African Queen (The African Queen, USA 1951, John Huston)Humphrey Bogart als rauer Abenteurer und Alkoholiker, der die sanfte Missionarin und Antialkoholikerin Katharine Hepburn im Dschungel Afrikas weltliche

Genüsse schätzen lehrt. Bis 21.55, Arte

20.15 MUSIK

Das große Adventkonzert der Wiener Symphoniker aus dem Stephansdom Unter der Leitung von Dirigent Fabien Gabel wird, neben zeitlosen Oratoriums-Klassikern von Bach und Händel, auch romantische Kirchenmusik von Rossini, Puccini und Berlioz erklingen. Für Adventstimmung sorgen die Wiener Sängerknaben und der Chorus Viennensis. Bis 21.35, ORF 3

20.15 WIEDERSEHEN

Weber & Breitfuß (Ö 2022, Harald Sicheritz) Roland Düringer und Alfred Dorfer kehren für zwei Specials in ihre MA 2412-Kultrollen zurück. Ihre Wege kreuzen sich in Auf Reha und dann ab 21.05 in der Episode Beim Film. Mögen tun sie sich immer noch nicht. Bis21.55, ORF 1

20.15 VORWEIHNACHTLICH

Ein Taxi zur Bescherung (D 2022, Dirk Kummer) Der Taxifahrer Axel Parschke (Dietmar Bär) hatte geplant, wie jedes Jahr an Weihnachten durchzuarbeiten, da macht ihm am Bahnhof Hamburg-Dammtor der IT-Analyst Jan Olsmer ein lukratives Angebot. Die darauffolgende Fahrt wird nicht nur Parschkes Leben verändern. Bis 21.45, ZDF

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Krieg und Krisen – Zerbricht unsere Gesellschaft? Claudia Reiterers Gäste: Heinz Fischer (Bundespräsident a. D.), Konrad Paul Liessmann (Philosoph), Lena Schilling (Klimaaktivistin und Autorin), Anna Schneider (Die Welt). Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

Jane Fonda in fünf Akten Susan Lacy gliedert ihr Porträt in fünf Akte, nach Männern in Fondas Leben – Henry Fonda, Roger Vadim, Tom Hayden, Ted Turner – und schließlich Fonda selbst. Um 1.15 zum 85. Geburtstag die grandiose Barbarella.Bis 23.20, Servus TV (Astrid Ebenführer, 17.12.2022)