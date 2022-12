Es ist auch gar nicht nötig, es gibt köstliche Rezepte mit Wintergemüse wie Kohl, Roten Rüben oder Vogerlsalat. Erdäpfel, Karotten, Kürbis, Äpfel kann man einlagern und den ganzen Winter genießen. Oder man greift zu haltbar Gemachtem wie Sauerkraut. Auch so kommt Abwechslung auf den Teller. (Pia Kruckenhauser, 16.12.2022)

Da stellt sich eine grundlegende Frage: Warum sollte man überhaupt im Winter Sommergemüse essen? Der ökologische Fußabdruck ist ein Graus, die Arbeitsbedingungen der Erntearbeiter in Europas Süden – wo ein großer Teil herkommt – grenzen vielfach an moderne Sklaverei.

Doch diese Woche ließen Gemüsebauern mit einer Warnung aufhorchen: Obst und Gemüse könnten teurer werden. Wegen der hohen Energiekosten und Preise für Düngemittel steigen auch die Produktionskosten in den Gewächshäusern.

Draußen hat es Minusgrade, aber im Supermarkt reihen sich Paradeiser neben Gurken, Paprika und Erdbeeren im Gemüseregal. Man ist so an diesen Anblick gewöhnt, dass man gar nicht mehr infrage stellt, ob sie dort zu dieser Jahreszeit überhaupt hingehören.

Kontra: Ein Hoch auf kleine Freuden

von Eric Frey

Keine Frage: Jeder noch so kleine Beitrag zum Klimaschutz ist ein Gewinn. Das gilt auch für das Essen, wo unser exzessiver Fleischkonsum und unnötiges Wegwerfen viel zu den Treibhausemissionen beitragen. Aber die Lösung für die Klimakrise kann nicht sein, dass wir auf sämtliche Errungenschaften der modernen Wirtschaft verzichten müssen. Und die reichhaltige Auswahl, die es heute das ganze Jahr über im Supermarkt selbst für kleine Geldbörsen gibt, gehört dazu.

Wer Paradeiser, Paprika und Gurken in seinem Salat mag, greift dann auch gerne im Winter zu. Und man sollte das ohne schlechtes Gewissen tun. Ja, natürlich sind diese Produkte mit einem höheren CO2-Ausstoß dorthin gelangt, sei es wegen geheizter Glashäuser oder durch den Transport über größere Entfernungen. Aber im Vergleich zu anderen Klimasünden fällt das nur wenig ins Gewicht. Rindfleisch ist so viel böser als eine winterliche Cherrytomate, die auch in der kalten Jahreszeit sehr gut schmecken kann. Und sie ist immer gesünder als die meisten anderen Lebensmittel.

Manche Obst- und Gemüsesorten können in Mitteleuropa niemals ohne hohen Energieaufwand wachsen, sie müssen importiert werden. Es sollte möglich sein, Avocados zu lieben und dennoch klimabewusst zu leben. Wer Karotten und Wurzelgemüse vorzieht, soll dies tun. Aber der Verzicht auf die kleinen Freuden im Leben wird den Planeten nicht retten. (Eric Frey, 16.12.2022)