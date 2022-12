Piersilvio Berlusconi, Chef der Mediengruppe MFE, auf einem Bild aus 2016. Foto: REUTERS/Stefano Rellandini

Wien – Die Medienholding der Familie Berlusconi hat den Erwerb "faktischer alleiniger Kontrolle" über den deutschen TV-Konzern ProSiebenSat.1 Media SE bei Wettbewerbsbehörden angemeldet. Jedenfalls liegt ein solcher Zusammenschluss-Antrag unter der Geschäftszahl BWB/Z-6146 bei der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde.

Der Antrag ist laut BWB am 13. Dezember bei der Bundeswettbewerbsbehörde eingelangt, es geht um den "Erwerb von faktischer alleiniger Kontrolle an ProSiebenSat.1 Media SE, Deutschland, durch MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., Niederlande."

MediaforEurope hat über die vergangenen Jahre an die 30 Prozent an ProSiebenSat1 übernommen, zu der in Österreich die größte private TV-Gruppe ProSiebensat1Puls4 mit ATV, ATV2, Puls 4 und Puls 24 gehört sowie Werbefenster in einer Reihe deutscher Programme.

Stellungnahmen betroffener Unternehmen zum Zusammenschluss nimmt die österreichische Wettbewerbsbehörde noch bis 10. Jänner entgegen.(red, 16.12.2022)