Italienerin setzt sich in zweiter Abfahrt trotz Knochenbrüchen in der linken Hand vor der Slowenin Stuhec und der Deutschen Weidle durch – Hütter vor Ortlieb und Puchner Fünfte

In dieser Galerie: 3 Bilder Sofia Goggia auf dem Weg zum Sieg. Foto: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Die Italienerin raste mit gebrochener Hand zu ihrem 20. Erfolg im Weltcup. Foto: EPA/PETER SCHNEIDER Cornelia Hütter war eine von drei Österreicherinnen unter den besten Sieben. Foto: AP/Giovanni Maria Pizzato

St. Moritz – Sofia Goggia ließ sich auch von den am Freitag erlittenen Knochenbrüchen in der linken Hand nicht irritieren. Die Italienerin feierte am Samstag in der zweiten Abfahrt zu St. Moritz ihren dritten Saisonsieg. Die 30-Jährige setzte sich bei prächtigen äußeren Verhältnissen im Nobelskiort in 1:28,85 Minuten vor der Slowenin Ilka Stuhec (+0,43) und der Deutschen Kira Weidle (0,52) durch. Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin verpasste als Vierte das Podest nur um neun Hundertstel.

Am Stockerl vorbei fuhren bei strahlendem Sonnenschein auch die Österreicherinnen, sie zeigten sich jedoch nach dem verpatzten Nebelrennen am Freitag verbessert. Als Beste schwang Cornelia Hütter (0,75) als Fünfte ab. Unmittelbar dahinter landeten Nina Ortlieb (0,81) und Mirjam Puchner (1,04). Hütter verpasste ihr drittes Saisonstockerl um 0,23 Sekunden. "Ich habe gemerkt, dass ich einen Trieb habe und einen gewissen Grundspeed, aber für ganz vorne habe ich einfach zu viele Fehler gemacht", sagte die Steirerin im ORF.

Mit Tamara Tippler (13.), Stephanie Venier (16.), Ramona Siebenhofer (18.) und Christina Ager (21.) landeten noch vier weitere Österreicherinnen in den Punkterängen. Ohne Beute blieb jedoch Nicole Schmidhofer (36.).

Goggia verblüffte mit ihrem wilden Ritt alle. "Was sie die letzten zwei Tage aufgeführt hat, im positiven Sinne, ist ein Wahnsinn. Das muss man erst einmal körperlich und dann vom Kopf her wegstecken", sagte Hütter. Die Siegerin war überglücklich. "Gestern war ein depperter Tag. Heute bin ich mit Freude gefahren, weil es davor keine Garantie gab, dass ich fahren kann", sagte Goggia.

Am Freitag in Mailand operiert

Die Italienerin hatte sich am Freitag beim Touchieren einer Torfahne den zweiten und dritten Mittelhandknochen gebrochen. Stunden später wurde die Tageszweite in Mailand operiert, Medienberichten zufolge wurden neun Schrauben und drei Platten verankert. Am Samstag stand sie dennoch am Start. Mit geschwollener Hand und einem am Handschuh festgeklebten Stock riskierte die aus Bergamo stammende Draufgängerin erneut Kopf und Kragen.

"Am Start war niemand so glücklich wie ich. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir geholfen haben", sagte Goggia. Der gewonnene "Machtkampf" mit ihrem Trainer, der sie schon von der Startliste nehmen wollte, resultierte in ihrem bereits 20. Weltcup-Sieg. "Ich habe ihn gefragt, ob er verrückt ist. So gebe ich sicher nicht auf." Das Speed-Triple von St. Moritz wird mit einem Super-G am Sonntag (11.30 Uhr/live ORF 1) abgeschlossen. (honz, APA, 17.12.2022)

Ergebnisse der Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Frauen am Samstag in St. Moritz:

1. Sofia Goggia (ITA) 1:28,85

2. Ilka Stuhec (SLO) 1:29,28 +0,43

3. Kira Weidle (GER) 1:29,37 +0,52

4. Mikaela Shiffrin (USA) 1:29,46 +0,61

5. Cornelia Hütter (AUT) 1:29,60 +0,75

6. Nina Ortlieb (AUT) 1:29,66 +0,81

7. Mirjam Puchner (AUT) 1:29,89 +1,04

8. Elena Curtoni (ITA) 1:30,01 +1,16

9. Joana Hählen (SUI) 1:30,14 +1,29

10. Jasmine Flury (SUI) 1:30,17 +1,32

11. Isabella Wright (USA) 1:30,24 +1,39

12. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:30,30 +1,45

13. Tamara Tippler (AUT) 1:30,32 +1,47

14. Corinne Suter (SUI) 1:30,34 +1,49

15. Michelle Gisin (SUI) 1:30,39 +1,54

16. Stephanie Venier (AUT) 1:30,41 +1,56

17. Laura Pirovano (ITA) 1:30,43 +1,58

18. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:30,44 +1,59

. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:30,44 +1,59

20. Priska Nufer (SUI) 1:30,55 +1,70

21. Christina Ager (AUT) 1:30,60 +1,75

22. Laura Gauche (FRA) 1:30,67 +1,82

23. Emma Aicher (GER) 1:30,71 +1,86

24. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:30,74 +1,89

25. Breezy Johnson (USA) 1:30,76 +1,91

26. Nadia Delago (ITA) 1:30,80 +1,95

27. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:30,82 +1,97

28. Nicol Delago (ITA) 1:30,88 +2,03

29. Romane Miradoli (FRA) 1:30,91 +2,06

30. Ariane Rädler (AUT) 1:30,95 +2,10

Weiter:

36. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:31,21 +2,36

Ausgeschieden u.a.: Franziska Gritsch (AUT), Petra Vlhova (SVK)

Gesamtwertung (nach 11 Rennen):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 475

2. Sofia Goggia (ITA) 425

3. Wendy Holdener (SUI) 366

4. Petra Vlhova (SVK) 340

5. Corinne Suter (SUI) 318

6. Sara Hector (SWE) 247

7. Elena Curtoni (ITA) 226

8. Lara Gut-Behrami (SUI) 223

9. Anna Swenn-Larsson (SWE) 220

10. Marta Bassino (ITA) 215

Abfahrt Frauen (4):

1. Sofia Goggia (ITA) 380

2. Corinne Suter (SUI) 218

3. Ilka Stuhec (SLO) 192

4. Elena Curtoni (ITA) 186

5. Nina Ortlieb (AUT) 178

6. Mirjam Puchner (AUT) 145

7. Cornelia Hütter (AUT) 129

8. Kira Weidle (GER) 127

9. Joana Hählen (SUI) 123

10. Jasmine Flury (SUI) 118

Mannschaft Frauen (11):

1. Schweiz 1578

2. Österreich 1295

3. Italien 1257

4. USA 758

5. Schweden 616

Nationencup (19):

1. Schweiz 2826

2. Österreich 2454

3. Italien 1532

4. Norwegen 1508

5. USA 1002