Susanne Kraus-Winkler (r.) bedauert die Entscheidung Österreichs, steht aber auch voll dahinter. Foto: apa / roland schlager

Wien – Susanne Kraus-Winkler wurde als Interessensvertreterin ins ÖVP-Regierungsteam geholt – die ehemalige Wirtschaftskammer-Funktionärin und Hotelière sollte als Staatssekretärin für Tourismus die Anliegen der Wirtschaftssparte in die Regierungsarbeit einbringen. Das hat sie nun in einer Interview-Aufzeichnung mit ATV gemacht – und sich kritisch über das österreichische Veto gegen den Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien geäußert. Doch noch vor Ausstrahlung des Gesprächs musste die Staatssekretärin wieder zurückrudern.

"Für Touristiker sollte die Welt immer möglichst offen stehen", wird Kraus-Winkler in einer Aussendung des Senders zitiert: "Wir haben aus Rumänien circa eine Million Nächtigungen in Österreich, das sind 0,7 Prozent der gesamten Nächtigungen. Die sind sehr, sehr stark auf Wintersport ausgerichtet und Städtetourismus. Also gerade jetzt, wo die Wintersaison beginnt. Ich höre auch von ersten Stornierungen. Wir hoffen sehr, dass sich das möglichst bald wieder beruhigt." Das Gespräch wird am Samstag um 19.20 Uhr gesendet.

"Es verschlechtert sich nichts"

Doch schon am Vormittag musste Kraus-Winkler ihre Aussage revidieren: In einer Stellungnahme an die APA versichert ihr Büro, dass "die Staatssekretärin voll und ganz hinter dem Schengen-Veto des Innenministers steht". Denn "dadurch, dass Schengen nicht erweitert wird, ändert sich nichts am Status Quo – es verschlechtert sich auch nichts". Deutlich verschlechtert haben sich sehr wohl die Beziehungen Österreichs zu Rumänien – und das österreichische Image in dem Land. Darauf hatte Kraus-Winkler ja auch in ihrer ursprünglichen Aussage auf ATV Bezug genommen. (red, 17.12.2022)