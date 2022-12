In dieser Galerie: 4 Bilder Aleksander Aamodt Kilde erhöht seine Ausbeute auf 17 Erfolge im Weltcup. Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo Dusche in Vorbereitung. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger Wieder einmal kein Sieg für Routinier Johan Clarey. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger Nicht im Rennen um die Podestplätze involviert: Matthias Mayer. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Gröden – Der Favorit aus Norwegen hat wieder einmal eindrucksvoll geliefert. Aleksander Aamodt Kilde gewann am Samstag die klassische Abfahrt auf der Saslong in 2:02,35 Minuten, nachdem er am Donnerstag ebendort auf verkürzter Strecke beim Sieg von Vincent Kriechmayr Fünfter geworden war. Das war erwartbar. Dahinter aber gab es im Gerangel um die Plätze einige Überraschungen – wie so oft in Gröden mit teils sehr hohen Startnummern.

Der 41-jährige französische Routinier Johan Clarey fuhr mit 0,35 Sekunden Rückstand auf Kilde auf Platz zwei. Den dritten Stockerlplatz fixierte der mit Nummer 27 gestartete Italiener Mattia Casse (+0,42). Der mit Nummer 32 ins Rennen gegangene Franzose Adrien Theaux verpasste hingegen das Stockerl um 0,25 Sekunden. Kilde hatte bereits den Speedauftakt in Lake Louise (Abfahrt) und das Double in Beaver Creek (Abfahrt und Super-G) gewonnen und hält damit schon bei vier Saisonerfolgen.

Deutlich an den besten Plätzen vorbei rasten die Österreicher. Beste waren Matthias Mayer und Otmar Striedinger (je 1,24) als Ex-aequo-Zwölfte. Daniel Hemetsberger (1,94) und Kriechmayr (1,95) verpassten die Punkteränge als 31. und 32. Etwas besser lief es für die ex aequo auf Rang 29 gelandeten Christopher Neumayer und Julian Schütter (je 1,9).

Deutlich besser lief es für den Schweizer Marco Odermatt (0,92). Der dreifache Saisonsieger und Führende im Gesamtweltcup reihte sich hinter dem Kanadier James Crawford (0,69) und dem sensationellen Cyprien Sarrazin (0,87) als Siebenter ein. Der Franzose fuhr mit Startnummer 61 in die top Ten.

"Herunten war ich zufrieden, die Ciaslat war gut", analysierte Mayer sein Rennen, sah jedoch Mängel im Flachstück. "Im oberen Teil habe ich bis zur ersten Zwischenzeit sehr viel Zeit verloren." Der dreifache Olympiasieger ist mit der bisherigen Abfahrtssaison nicht ganz unzufrieden, sieht aber Potenzial für mehr. "Es ist kein Sieg dabei, es könnte besser sein." Striedinger räumte ebenso ein, dass mehr drinnen gewesen sei. "Ich habe ein paar kleine Schnitzer gehabt. Deswegen reagiere ich jetzt zwar nicht negativ, aber auch nicht positiv."

Odermatt verpasste erstmals in der Saison bzw. saisonübergreifend nach zwölf Rennen en suite einen Podestplatz. Kein Grund zur Sorge für den Eidgenossen: "Ich hätte schon gedacht, dass sie (die Serie, Anm.) vor zwei Tagen reißt – deswegen tip-top."

Mit seinem fünften Sieg in Gröden bzw. dem insgesamt 17. im Weltcup vereitelte Kilde Clareys ersten Weltcupsieg. Rund drei Wochen vor seinem 42. Geburtstag hält der Silbermedaillengewinner bei Olympia in Peking und Vizeweltmeister im Super-G 2019 in Aare damit bei sechs zweiten und vier dritten Plätzen, neun dieser Podestplätze gelangen ihm in Abfahrten. Dem Sieg trauert der Franzose nicht nach: "Platz zwei ist ein schönes Weihnachtsgeschenk."

Am Sonntag wird der Weltcup der Männer mit dem ersten von zwei Riesentorläufen im nahen Alta Badia (10.00 bzw. 13.30 Uhr, live ORF 1) fortgesetzt. (honz, APA, 17.12.2022)

Ergebnisse der Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Männer am Samstag in St. Christina/Gröden:

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:02,35

2. Johan Clarey (FRA) 2:02,70 +0,35

3. Mattia Casse (ITA) 2:02,77 +0,42

4. Adrien Theaux (FRA) 2:03,02 +0,67

5. James Crawford (CAN) 2:03,04 +0,69

6. Cyprien Sarrazin (FRA) 2:03,22 +0,87

7. Marco Odermatt (SUI) 2:03,27 +0,92

. Travis Ganong (USA) 2:03,27 +0,92

9. Jared Goldberg (USA) 2:03,40 +1,05

10. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 2:03,50 +1,15

11. Nils Allegre (FRA) 2:03,53 +1,18

12. Matthias Mayer (AUT) 2:03,59 +1,24

. Otmar Striedinger (AUT) 2:03,59 +1,24

14. Urs Kryenbühl (SUI) 2:03,64 +1,29

15. Sam Morse (USA) 2:03,80 +1,45

16. Broderick Thompson (CAN) 2:03,83 +1,48

17. Romed Baumann (GER) 2:03,87 +1,52

18. Beat Feuz (SUI) 2:03,88 +1,53

19. Miha Hrobat (SLO) 2:03,90 +1,55

20. Lars Rösti (SUI) 2:04,05 +1,70

. Brodie Seger (CAN) 2:04,05 +1,70

22. Andreas Sander (GER) 2:04,09 +1,74

23. Bryce Bennett (USA) 2:04,11 +1,76

24. Stefan Rogentin (SUI) 2:04,16 +1,81

25. Ryan Cochran-Siegle (USA) 2:04,19 +1,84

26. Alexis Monney (SUI) 2:04,21 +1,86

27. Henrik Roea (NOR) 2:04,22 +1,87

28. Josef Ferstl (GER) 2:04,24 +1,89

29. Julian Schütter (AUT) 2:04,25 +1,90

. Christopher Neumayer (AUT) 2:04,25 +1,90

weiter:

31. Daniel Hemetsberger (AUT) 2:04,29 +1,94

32. Vincent Kriechmayr (AUT) 2:04,30 +1,95

36. Stefan Babinsky (AUT) 2:04,38 +2,03

Ausgeschieden u.a.: Christoph Krenn (AUT), Niels Hintermann (SUI)

Gesamtwertung (nach 9 Rennen):

1. Marco Odermatt (SUI) 636

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 525

3. Matthias Mayer (AUT) 268

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 252

5. Lucas Braathen (NOR) 215

6. Johan Clarey (FRA) 198

7. James Crawford (CAN) 191

8. Manuel Feller (AUT) 175

9. Alexis Pinturault (FRA) 162

10. Henrik Kristoffersen (NOR) 145

Abfahrt Männer (4):

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 345

2. Marco Odermatt (SUI) 256

3. Johan Clarey (FRA) 183

4. Matthias Mayer (AUT) 182

5. Vincent Kriechmayr (AUT) 169

6. James Crawford (CAN) 141

7. Beat Feuz (SUI) 116

8. Daniel Hemetsberger (AUT) 104

9. Ryan Cochran-Siegle (USA) 89

10. Mattia Casse (ITA) 80

Mannschaft Männer (9):

1. Schweiz 1338

2. Österreich 1207

3. Norwegen 1164

4. Frankreich 803

5. Deutschland 529

6. USA 339

. Kanada 339

8. Italien 335

9. Slowenien 236

10. Schweden 50

Nationencup (20):

1. Schweiz 2916

2. Österreich 2502

3. Norwegen 1638

4. Italien 1592

5. USA 1097

6. Frankreich 1078

7. Deutschland 923

8. Schweden 666

9. Slowenien 604

10. Kanada 540