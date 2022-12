Kilde erhöht seine Ausbeute auf 17 Erfolge im Weltcup. Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo

Gröden – Der Favorit aus Norwegen hat wieder einmal eindrucksvoll geliefert. Aleksander Aamodt Kilde gewann am Samstag die klassische Abfahrt auf der Saslong in 2:02,35 Minuten. Das war erwartbar. Dahinter aber gab es im Gerangel um die Plätze einige Überraschungen. So fuhr etwa der 41-jährige französische Routinier Johan Clarey mit 0,35 Sekunden Rückstand auf Platz zwei. Den dritten Stockerlplatz fixierte der mit Nummer 27 gestartete Italiener Mattia Casse (+0,42). Der mit Nummer 32 ins Rennen gegangene Franzose Adrien Theaux verpasste hingegen das Stockerl um 0,25 Sekunden.

Deutlich an den besten Plätzen vorbei rasten die Österreicher. Beste waren Matthias Mayer und Otmar Striedinger (je 1,24) als Ex-aequo-Elfte. Daniel Hemetsberger (1,94) und Vincent Kriechmayr (1,95) landeten im geschlagenen Feld.

Besser lief es für den Schweizer Marco Odermatt (0,92). Der dreifache Saisonsieger und Führende im Gesamtweltcup reihte sich hinter dem Kanadier James Crawford als Sechster ein.

Kilde hatte bereits den Speedauftakt in Lake Louise (Abfahrt und das Double in Beaver Creek (Abfahrt und Super-G) gewonnen und hält damit schon bei vier Saisonerfolgen.

Am Sonntag wird der Weltcup der Männer mit dem ersten von zwei Riesentorläufen im nahen Alta Badia (10.00 bzw 13.30 Uhr, live ORF 1) fortgesetzt. (honz, 17.12.2022)