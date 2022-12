Wir bedauern! "Vermurkst" ist die Fehlerkolumne des STANDARD, in der wir unsere publizistischen Missgeschicke anzeigen. Doris Priesching und Sebastian Fellner Foto: der standard

Man kann angesichts der zahlreichen verschiedenen Teuerungshilfen manchmal die Übersicht verlieren. Einige davon sind ja für ganz spezielle Zielgruppen maßgeschneidert. In unserem Bericht über den Wiener Energiebonus haben wir den Empfängerkreis allerdings ein bisserl gar eng gezogen: "Bezugsberechtigt sind Einpersonenhaushalte mit einem Bruttojahreseinkommen von 40.000 Euro", hieß es anfangs in unserem Artikel. Das hätte alle Haushalte mit 39.999 Euro und weniger und alle mit 40.001 Euro und mehr ausgeschlossen und war natürlich falsch: Ein "bis zu" fehlte.

Ein Stake ist kein Spieß

Um wirtschaftliche Fragen ging es auch in unserem Porträt der italienischen Politikerin Elly Schlein. Sie setzt sich für feministische Ökonomie ein. Also für "equal economic stakes", den gleichen Anteil an der Wirtschaft für Männer und Frauen. Das beinhaltet sicher auch gastronomische Wirtschaftszweige, und ja, "stakes" kann auch Pfähle bedeuten. Unsere Übersetzung als "gleich lange ökonomische Spieße" war aber nicht richtig.

Das korrekte Wort für einen solchen Spieß auf Englisch lautet übrigens Skewer. Foto: AFP / INDRANIL MUKHERJEE

Verstummtes H

Karin Thillers Nachnamen spricht man nicht mit den englischen Th-Laut aus, sondern so, als würde es das H nicht geben. Womöglich ist also die Phonetik Schuld: Thiller, langjährige Geschäftsführerin der Austria Presse Agentur, geht in Pension, wir berichteten darüber, schrieben den Namen im Titel richtig, im Untertitel aber ließen wir das stumme H unter den Tisch fallen.

Infiltriertes W



Wie ein Thriller liest sich unser Bericht über ein Ehepaar, das seit 20 Jahren in Schweden lebt und nun verdächtigt wird, dort für den russischen Geheimdienst spioniert zu haben. Noch ist darüber kein Buch erschienen – wir haben aber offenbar schon mit diesem Gedanken gespielt, denn in der Bildunterschrift schrieben wir von einem "wohlsituierten Vorwort Stockholms". Ein W zu viel also, es handelt sich um einen Vorort.

Einsame Brücke

Ein paar Kilometer westlich von Stockholm liegt Newport, Wales – und dort steht eine Brücke. Dabei handelt es sich allerdings nicht um "eine von weltweit sieben in Betrieb befindlichen Brücken", wie wir behaupteten (da gibt es alleine in Stockholm mehr). Sondern um eine von ganz wenigen solchen Transporterbrücken, bei der eine hängende Plattform von einem Ufer zum anderen gezogen wird.

Später Brexit

Apropos Großbritannien: In einem Interview ließen wir die faktenwidrige Behauptung stehen, dass auf der Inselgruppe noch vor rund 8.000 Jahren Löwen und Nashörner gelebt hätten. Das ist falsch: Wollnashörner sind in ganz Europa vor vermutlich 10.000–12.000 Jahren ausgestorben. Löwen hat es zwar auf dem europäischen Festland noch eine ganze Weile gegeben, ihren speziellen Brexit haben sie allerdings schon vor 12.000 Jahren vollzogen.

Es gibt Fehler, über die man sich nicht lustig machen kann. Als die Nachricht vom Tod des Schauspielers Karl Merkatz öffentlich wurde, berichteten wir kurzzeitig, er sei nach einem Unfall zu vier Jahren bedingter Haft verurteilt worden. Tatsächlich waren es nur vier längst abgebüßte Monate. (Sebastian Fellner, 19.12.2022)