Johannes Lamparter sorgte für die ÖSV-Stockerlpremiere bei den Männern. Lisa Hirner "war sehr müde", hat aber alles versucht.

Ramsau am Dachstein – Doppel-Weltmeister Johannes Lamparter hat beim Heim-Weltcup in Ramsau für den ersten Saison-Podestplatz der männlichen ÖSV-Kombinierer gesorgt. Der Tiroler schaffte am Samstag nach Rang vier am Vortag eine weitere Steigerung und musste sich nach einem starken Finish nur dem Deutschen Vinzenz Geiger geschlagen geben. Auf ihn fehlten Lamparter nur fünf Sekunden, 1,1 Sekunden hinter ihm landete Weltcup-Leader und Samstag-Sieger Jarl Magnus Riiber auf Platz drei. Das Podest im Frauenbewerb knapp verpasst hat hingegen Lisa Hirner, die Steirerin belegte Rang vier.

"Es war ein richtig befreiendes Wochenende. Ich habe mich heute um eine Spur besser gefühlt und freue mich richtig über diesen zweiten Platz", war Lamparter im Zielraum überglücklich. Der 21-Jährige ging nach dem Springen als Neunter ins Langlauf-Rennen, angeführt von Geiger startete eine große Gruppe die Aufholjagd zum norwegischen Dominator Riiber. Dieser schwächelte in der anspruchsvollen Loipe, im Zielsprint hatte Lamparter die schnelleren Beine. "Ich bin richtig stolz, dass ich mich im Zielsprint gegen Riiber durchgesetzt habe. Das ist ein gutes Zeichen und gibt ganz viel Selbstvertrauen", sagte Lamparter.

Auch Männer-Cheftrainer Christoph Eugen freute sich, dass der Knoten bei seinem Schützling endlich geplatzt ist. "Er hat das Zepter in die Hand genommen, war sehr aktiv. Er ist läuferisch richtig gut drauf, das freut mich irrsinnig für ihn", sagte Eugen. Er habe einen "unglaublichen Willen" gezeigt und die Sache "absolut perfekt" gemacht. "Das ist sehr cool. Ich habe nicht gerechnet, dass es jetzt schon dieses Wochenende klappt."

Damit schafften die ÖSV-Kombinierer vor der Weihnachtspause doch noch einen Platz auf dem Siegerfoto. Mit Stefan Rettenegger, der seine tollen bisherigen Saisonleistungen fortsetzte, auf Position sechs (+15,4 Sek.) schaffte es der vielversprechende Nachwuchsmann erneut in die Weltspitze. Für Geiger, der nach dem Sprung nur 14. war, war es der erste Saisonsieg.

Lokalmatador Franz-Josef Rehrl, am Freitag als Dritter nach dem Sprung auf Rang 30 durchgereicht, startete erneut als Dritter in den 10-km-Langlauf und landete diesmal als drittbester ÖSV-Mann auf dem 16. Rang (+1:22,7).

Hirner von Verkühlung geschwächt

Lisa Hirner hat beim Heim-Weltcup das Podest verpasst. Die von einer Verkühlung geschwächte Steirerin erreichte am Samstag den vierten Platz, nachdem sie tags zuvor als Zweite ihr bestes Weltcup-Resultat überhaupt geschafft hatte. Einen Start-Ziel-Sieg sicherte sich wie schon am Freitag die norwegische Dominatorin Gyda Westvold Hansen klar vor der Italienerin Annika Sieff (+1:01,7) und der Deutschen Nathalie Armbruster (+1:04,7).

"Unterm Strich bin ich sehr zufrieden. Die Verkühlung wurde besser, aber ich war einfach sehr müde und es hat mich geschlaucht", sagte Hirner im Zielraum. Sie habe alles versucht, allerdings sei nicht mehr möglich gewesen. Besonders die Landung beim Springen ärgerte die Steirerin. "Bei der Landung verliere ich leider 30 Sekunden, da muss ich mich ein bissl ärgern, aber das muss ich das nächste Mal besser machen", betonte Hirner. Frauen-Cheftrainer Bernhard Aicher war zufrieden, sah die Lage aber ähnlich: "Lisa ist das ganze Rennen den zehn Sekunden nachgejagt, die sie bei der Landung verspielt hat."

Für Westvold Hansen war es der elfte Weltcup-Sieg im insgesamt 13. Bewerb der noch jungen Sportart bei den Frauen. In diesem Winter gewann die 20-Jährige alle vier Bewerbe. Hirner, als Vierte mit einem kleinen Rückstand auf Sieff und Armbruster in die Loipe gestartet, verabschiedete sich mit einem Rückstand von 1:14,7 Minuten in die Weihnachtspause. Es fehlten ihr exakt zehn Sekunden auf das Stockerl. Die zweite Österreicherin im Bewerb, Annalena Slamik, wurde mit 3:15,8 Minuten Rückstand 16. und blieb damit hinter ihren Erwartungen. "Ich bin jetzt schon ein bisschen enttäuscht und hätte mir mehr erwartet vom Wochenende", sagte sie.

Die nächste Weltcup-Station bei Frauen und Männern im neuen Jahr ist Otepää in Estland (7. und 8. Jänner). (APA, 17.12.2022)