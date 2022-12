Die weiße Amsel kam in Begleitung. (Belichtungszeit 1/1000 Sek., Blende f6.3, Lichtempfindlichkeit ISO 500, Brennweite 600 mm am APS-C-Sensor entspricht 900 mm umgerechnet aufs Kleinbildformat) Foto: Michael Simoner

Weiße Weihnachten wären ja ganz nett. Aber wir hatten vor einigen Jahren einmal eine weiße Weihnachtsamsel. Ich schwör's. Wie immer im Winter hatten wir an bestimmten Stellen im Garten Rosinen ausgestreut. Amseln (Turdus merula) sind verrückt danach. Es dauerte auch nicht lange, bis sechs, sieben Amseln die getrockneten Früchte fleißig aufpickten. Schwarze Männchen, bräunliche Weibchen und mittendrin eine weiße Amsel. Dem gelborangefarbenen Schnabel nach zu urteilen war es ein männliches Tier.

Weißheit war den anderen Amseln egal

Wie wir herausfanden, handelte es sich nicht um Albinismus, dann hätte der Vogel aus der Drosselfamilie rötliche Augen gehabt, sondern um eine Amsel mit einer genetischen Abweichung, die Leuzismus genannt wird. Leuzistischen Vögeln fehlen die Melanine in der Haut und in den Federn, aber nicht in den Augen. Sie sehen gut und verhalten sich wie ihre Artgenossen. Wir hatten auch den Eindruck, dass die Weißheit des Kollegen den anderen Amseln egal war.

Leuzismus ist zwar selten, aber in der Tierwelt weiter verbreitet, als man vielleicht glaubt. Die meisten weißen Katzen zum Beispiel haben einen entsprechenden Gendefekt, auch viele gescheckte Pferde. Bei Vögeln sind Amseln am häufigsten betroffen, meistens jedoch haben sie dann ein schwarz-weiß-geflecktes Gefieder. Rein weiße Amseln sind sehr selten.

Gut getarnt nur im Schnee

Unseren weißen "Black Bird" (wie Amseln auf Englisch heißen) konnten wir ungefähr zwei Wochen vor Weihnachten bis Ende Jänner im Garten füttern und beobachten. Dann ist die Ausnahmeerscheinung nicht mehr gekommen. Möglich, dass sie ein Raubvogel erwischt hat, gut getarnt war sie ja nur im Schnee. Vor allem Sperber gehen in der Umgebung häufig auf die Pirsch.

Für die Amseln im Garten gibt es jedenfalls weiterhin Haferflocken und Rosinen, außerdem immer frisches Wasser, denn die Vögel pritscheln auch im Winter sehr gerne. Ich freu mich schon auf den März, wenn die Tage wieder mit unglaublich melodiösen Amselgesängen beginnen und auch enden werden. (Michael Simoner, 21.12.2022)

Eine männliche Amsel ist in der Regel schwarz und hat einen gelborangefarbenen Schnabel. (1/320 Sek., f6.3, ISO 1600, 600 mm APS-C) Foto: Michael Simoner