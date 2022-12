Liebe Leserin, lieber Leser,

nach scharfer internationaler Kritik und dem Resultat einer eigenen Umfrage hat Elon Musk die Twitter-Konten gesperrter Journalisten wiederherstellen lassen. Unterdessen versucht der Milliardär offenbar schon, neue Investoren für den Kurznachrichtendienst zu gewinnen.

Zum ersten Mal in der Geschichte dürfte Russland strategische Bomber aufgrund von Kampfhandlungen verloren haben – durch militärisches Altmetall. Mit fast 50 Jahre alten Drohnen zur Luftaufklärung sollen ukrainische Streitkräfte nämlich den Flugplatz in Dyagilevo und den Flughafen für strategische Bomber bei der russischen Engels angegriffen haben.

VR-Pionier John Carmack zieht einen Schlussstrich unter Meta. Als Abschiedsgeschenk hinterlässt er noch scharfe Kritik an einem Unternehmen, das seinen Aussagen zufolge über eine "lächerlich hohe Zahl an Mitarbeitern und Ressourcen" verfüge, sich permanent selbst sabotieren und Kräfte unnötig vergeuden würde.

Plus: Sie haben eine Fotografin oder einen Fotografen in Ihrer Familie, und wissen nicht, was Sie zu Weihnachten verschenken sollen? Wir schon, wir verraten auch ein paar wunderbare Geschenkideen.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

