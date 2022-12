Das legendäre Duo Ash und Pikachu ist nicht nur Pokémon-Fans ein Begriff. Foto: The Pokémon Company

Für die Zukunft des Pokémon-Anime kündigt sich eine bedeutende Veränderung an. Ash Ketchum, der es erst kürzlich zum Champion geschafft hat, dürfte nach mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr an der Seite von Pikachu weitermachen. Zwei neue Charaktere aus "Pokémon Karmesin und Purpur" sollen an ihrer Stelle Dreh- und Angelpunkt der Taschenmonster werden.

The Official Pokémon YouTube channel

Vorerst nur in Japan startet ab 13. Januar 2023 eine Abschiedstour namens "Aim To Be A Pokémon Master", die elf Episoden umfassen wird. In einem Trailer wurde die Geschichte der beiden mit Rückblicken gewürdigt und das tatsächliche Finale bekanntgegeben. Im Anschluss daran zeigte eine "besondere" Ankündigung, dass es nach all den Jahren Zeit für einen Schichtwechsel ist. Liko und Roy, bekannt aus den aktuellen Pokémon-Spielen, werden die Hauptrollen im April 2023 übernehmen.

Dass es sich bei den elf Folgen nicht um einen endgültigen Abschied von Ash handeln wird, dürfte treuen Fans der Serie bewusst sein. In der Vergangenheit sind auch andere Charaktere in den zahlreichen Episoden immer wieder aufgetaucht, und es wäre verwunderlich, wenn dies nicht auch ausgerechnet bei Ash der Fall sein würde.

Bleibt nur zu hoffen, dass die neue Generation des Pokémon-Anime nicht an die Enttäuschung anknüpft, mit der die Spielwelten von "Karmesin und Purpur" zuletzt in Verbindung gebracht worden sind. Auf Metacritic ging das Spiel unter dem Protest verärgerter Fans mit einer Wertung von 3.1 ziemlich unter, allerdings waren auch technische Probleme der Hauptkritikpunkt. (bbr, 17.12.2022)