Zan Kranjec greift nach seinem dritten Erfolg im Weltcup. Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo

Alta Badia – Marco Odermatt hat sich das bestimmt ganz anders vorgestellt, als er den Riesentorlauf am Sonntag auf der Gran Risa mit Startnummer eins eröffnete. Der Gewinner der bisherigen zwei Riesentorläufe in Sölden und Val d'Isere schüttelte im Ziel den Kopf, wohl wissend dass ihm keine besonders gute Fahrt gelungen ist. Das bestätigten danach gleich mehrere Läufer. Allen voran der Slowene Zan Kranjec, der in 1:18,49 Minuten die Bestzeit aufstellte.

Ihm am nächsten kamen die Norweger Henrik Kristoffersen (+0,60) und Lucas Braathen (0,73). Odermatt liegt zur Halbzeit als Neunter bereits 1,42 Sekunden hinter Kranjec. Und der dreifache Saisonsieger und Führende im Gesamtweltcup aus der Schweiz liegt auch hinter dem besten Österreicher. Marco Schwarz belegt im Zwischenklassement mit 1,30 Sekunden Rückstand Platz sieben. Zumindest vorerst nicht unter die besten zehn geschafft haben es Manuel Feller (12./1,68), Stefan Brennsteiner (14./2,26) und Roland Leitinger (19./2,71). Patrick Feurstein hat als 23. bereits 3,22 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit.

"Es ist brutal, da weiß man, wofür man im Sommer hart arbeitet. Natürlich macht es die Kälte auch extrem. Das sind 1:20, da muss man von oben bis unten arbeiten", sagte Schwarz im ORF. Von einem "zähen Kampf", sprach Feller. "Die 1:20 gehen schon auf die Lunge und die Haxn. So gut gefahren bin ich auch nicht, da war ich ein bissl länger unterwegs als die anderen. Das war kein idealer erster Durchgang."

Das Finale der besten 30 (ab 13.30 Uhr, live ORF 1) verpasst haben Raphael Haaser (33./3,93), Fabio Gstrein (48./4,83) und Lukas Feurstein (53./5,42). Ausgeschieden ist einen Tag nach seinem Triumph in der zweiten Abfahrt von Gröden der Norweger Aleksander Aamodt Kilde. (honz, APA, 18.12.2022)

Ergebnisse des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Männer am Sonntag in Alta Badia – 1. Durchgang:

1. Zan Kranjec (SLO) 1:18,49

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:19,09 +0,60

3. Lucas Braathen (NOR) 1:19,22 +0,73

4. Alexander Schmid (GER) 1:19,28 +0,79

5. Alexis Pinturault (FRA) 1:19,41 +0,92

6. Loic Meillard (SUI) 1:19,78 +1,29

7. Marco Schwarz (AUT) 1:19,79 +1,30

8. Justin Murisier (SUI) 1:19,80 +1,31

9. Marco Odermatt (SUI) 1:19,91 +1,42

10. Filip Zubcic (CRO) 1:20,03 +1,54

11. Atle Lie McGrath (NOR) 1:20,13 +1,64

12. Manuel Feller (AUT) 1:20,17 +1,68

13. Gino Caviezel (SUI) 1:20,33 +1,84

14. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:20,75 +2,26

15. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:20,84 +2,35

weiter:

19. Roland Leitinger (AUT) 1:21,20 +2,71

23. Patrick Feurstein (AUT) 1:21,71 +3,22

nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

33. Raphael Haaser (AUT) 1:22,42 +3,93

48. Fabio Gstrein (AUT) 1:23,32 +4,83

53. Lukas Feurstein (AUT) 1:23,91 +5,42

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Giovanni Borsotti (ITA), Stefan Hadalin (SLO), Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Alexander Steen Olsen (NOR), River Radamus (USA)