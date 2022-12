Der Papst, der übrigens am Samstag seinen 86. Geburtstag feierte, bei einer vorweihnachtlichen Veranstaltung. Foto: IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Fabio Frustaci

Vatikanstadt – In einem am Sonntag veröffentlichten Zeitungsinterview sagt das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus, dass er bereits im Jahr 2013 ein Rücktrittsgesuch für den Fall unterzeichnet habe, dass er eines Tages sein Amt nicht mehr ausführen könne. "Ich habe meinen Amtsverzicht bereits unterzeichnet", sagt der Papst laut der spanischen Zeitung ABC. Er habe den Verzicht unterschrieben und dem damaligen Kardinal-Staatsekretär Tarcisio Bertone gesagt: "Im Falle einer Verhinderung aus medizinischen Gründen oder was auch immer, hier ist mein Rücktritt". Papst Franziskus erklärt in dem Interview des Weiteren, dass er den Schritt zum ersten Mal der Öffentlichkeit preisgebe.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche feierte am Samstag seinen 86. Geburtstag und scheint bis auf ein Knieleiden bei guter Gesundheit. Seit Juli hat Papst Franziskus drei Auslandsreisen unternommen. Vom 31. Jänner bis 5. Februar 2023 sind Besuche in der Demokratischen Republik Kongo und Südsudan geplant.



Papst sieht Vorgänger Benedikt XVI. als "Heiligen"

Fast zehn Jahre nach dem Rücktritt von Benedikt XVI. betrachtet Papst Franziskus seinen Vorgänger als "Heiligen". "Ich besuche ihn oft und bin von seinem klaren Blick erbaut. Er lebt in Kontemplation. (...) Er hat einen guten Sinn für Humor, er ist klar, sehr lebendig, er spricht leise, aber er folgt dem Gespräch. Ich bewundere seine Klarheit. Er ist ein großer Mann", so Franziskus in einem Interview mit der spanischen Tageszeitung "ABC", das am Sonntag veröffentlicht wurde.

Auf die Frage, was er an seinem Vorgänger am meisten schätze, antwortete der Papst: "Benedikt ist ein Heiliger. Er ist ein Mensch mit einer starken Spiritualität." Angesichts der Überlegung, dass es für Benedikt, der jetzt 95 Jahre alt ist, als Papst sehr schwierig gewesen wäre, die Kirche zu regieren, wenn er nicht seinen Rücktritt eingereicht hätte, bemerkte Franziskus: "Ich lasse mich auf diese Argumente nicht ein."

Keine Definition des rechtlichen Status

Auf die Frage, ob er beabsichtige, den rechtlichen Status des emeritierten Papstes zu definieren, antwortete Franziskus mit Nein. "Ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, dies zu tun. Ich habe das Gefühl, dass der Heilige Geist kein Interesse daran hat, dass ich mich mit diesen Dingen befasse", antwortete der Papst.

Benedikt XVI. war im Februar 2013 überraschend zurückgetreten. Über die Hintergründe seines Rücktritts wird spekuliert. Im März feiert Papst Franziskus sein zehntes Pontifikatsjubiläum. (APA, red, 18.12.2022)