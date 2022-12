Mikaela Shiffrins Fahrt war nicht perfekt, aber gut genug für die Konkurrenz. Foto: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

St. Moritz – Mikaela Shiffrin hat ihr Multitalent einmal mehr unter Beweis gestellt. Die US-Amerikanerin hat am Sonntag den Super-G in St. Moritz in 1:13, 62 Minuten für sich entschieden und ihren 77. Erfolg im Weltcup gefeiert. Es ist der fünfte Erfolg in einem Super-G für die 27-jährige, die bisher vor allem in Slalom (49 Siege) brillierte.

Ihr am nächsten kam Elena Curtoni. Die Italienerin verpasste den Sieg nur um zwölf Hundertstel. Dritte wurde die Französin Romane Miradoli (+0,40). Die Österreicherinnen hatten mit der Entscheidung um die Podestplätze nichts zu tun. Als Beste reihte sich Mirjam Puchner (0,96) als Siebente ein. Nicole Schmidhofer (1,05) belegte unmittelbar vor Ramona Siebenhofer (1,16) den neunten Platz. Ariana Rädler (1,37) kam nicht über Rang 16 hinaus. Tamara Tippler (1,82), Stephanie Venier (1,85), Nadine Fest (1,86), Christina Ager (1,93) und Franziska Gritsch (2,24) verpassten eine Platzierung unter den besten 20. Ausgeschieden sind unter anderem Nina Ortlieb, Cornelia Hütter und die Slowakin Petra Vlhova. (honz, 18.12.2022)