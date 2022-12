Ärzte waren nach der Explosion im Einsatz. Foto: AP Photo / Shamim Tanha

Islamabad – Bei der Explosion eines Tanklastwagens in einem Tunnel in Afghanistan sind mindestens zwölf Menschen getötet und 37 weitere verletzt worden. Es sei zu befürchten, dass die Zahl der Opfer noch steige, sagte der Sprecher des Bauministeriums, Hamidullah Musbah, am Sonntag. Der Vorfall habe sich bereits am Samstagabend im Salang-Tunnel rund 90 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kabul ereignet. Grund seien "technische Probleme" gewesen.

Feuer mehrere Stunden später unter Kontrolle

Das durch die Explosion verursachte Feuer griff auf andere Fahrzeuge über. "Die Leichen, die wir gesehen haben, waren völlig verbrannt. Es war nicht klar, ob es Kinder, Männer oder Frauen waren", sagte ein Augenzeuge dem lokalen Sender Tolonews. Das Feuer war nach Behördenangaben mehrere Stunden nach dem Vorfall unter Kontrolle gewesen. Der rund 2,7 Kilometer lange Tunnel, der die Provinzen Baghland und Parwan verbindet, blieb zunächst aber gesperrt. Zum finanziellen Schaden gab es am Sonntag keine offiziellen Angaben.

Die Taliban sind im August 2021 in Afghanistan an die Macht zurück gekehrt. Seit der Machtübernahme wurden mehrere Menschen wegen diverser Vergehen öffentlich ausgepeitscht, jüngst kam es auch zu einer öffentlichen Hinrichtung. International stehen die Taliban wegen ihrer massiven Beschneidung von Frauenrechten in Kritik, außerdem gab es mehrfach Anschläge. Häufig stand die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) dahinter. Der IS ist trotz ideologischer Nähe mit den Taliban verfeindet. (APA, red, 18.12.2022)