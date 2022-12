Aus 50 Meter Entfernung kann ein Luchs dank seines fantastischen Hörvermögens eine Maus hören. imago images/CTK Photo

Linz – Luzi, Skadi und Aira wären eigentlich bereit, sich wild und ungestüm der Lust hinzugeben. Doch auch wenn bei den Luchsdamen, alle drei im besten fortpflanzungsfähigen Alter, die Zeichen auf freie Liebe stehen, gibt es ein Problem auf männlicher Pinselohr-Seite: Im Nationalpark Kalkalpen wartet man seit Jahren vergeblich auf Nachwuchs. Die aktuell sechs Luchse dort sind zu wenig für einen dauerhaften Bestand.

2018 wurde das letzte Jungtier nachgewiesen. Und auch dieser Luchs wurde nur einmal von einer Fotofalle erwischt, ob er noch lebt, ist völlig unklar. Die letzten wirklich nachweisbaren Nachzuchten stammen von 2014. Der Druck lastete in den letzten Jahren vor allem auf Lakota. Der dominante Kuder sollte für Babyalarm im Bau sorgen, fiel aber in der Ranzzeit regelmäßig aus. Eine Blutuntersuchung im Vorjahr offenbarte, dass die zu geringe genetische Vielfalt der Population bereits ihre Spuren hinterlassen hat: Lakota verfügt über einen äußerst geringen Testosteronwert. Es wird vermutet, dass dies die Ur sache für seine Zeugungsunfähigkeit ist.

Nachwuchssorgen

Damit war auch das Kuder-Schicksal besiegelt und das Leben in freier Wildbahn beendet. Aufbauend auf einem Dreistufenplan der Naturschutzabteilung des Landes Oberösterreich und in enger Abstimmung mit der Arbeitsgemeinschaft Luka (Luchs OÖ. Kalkalpen) wurde der Austausch von Lakota beschlossen, um das Wiederansiedlungsprojekt nicht zu gefährden. Völlig ohne Fortpflanzungsstress soll der zeugungsschwache Luchs künftig im Mühlviertler Tierpark Altenfelden leben. Für die drei Damen im Pelz hielt sich die Trauerphase ob des Verlustes in Grenzen, denn ein neuer Mann war auffallend rasch gefunden: Die Wahl fiel auf den eineinhalbjährigen Kuder Norik aus Rheinland-Pfalz. Das männliche Tier erblickte 2021 im deutschen Wildkatzendorf Hütscheroda das Licht der Luchs-Welt und übersiedelte im Mai 2022 dann zunächst in ein Auswilderungsgehege in Rheinland-Pfalz. Bis zum Hilferuf aus dem Nationalpark Kalkalpen.

Nächtlicher Wildwechsel

Der Wildwechsel der besonderen Art erfolgte dann in der Nacht von 9. auf 10. Dezember. Kurz nach Mitternacht öffnete sich für Norik die Transportbox, und der ungestüme Jungmann tauchte Sekunden später in der eiskalten Winternacht unter. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass das Jungtier ab Februar – dem Beginn der Ranzzeit – Gefallen an der holden Weiblichkeit findet und entsprechend aktiv wird. Die Voraussetzungen seien jedenfalls gut, ist der Luchsexperte im Nationalpark, Christian Fuxjäger, überzeugt: "Norik erfreut sich bester Gesundheit und ist für ein Leben bei uns optimal geeignet."

Bei der nächtlichen Aussiedlung mit dabei war auch WWF-Biologin Magdalena Erich. Es sei ein "unglaublich schöner, bewegender Moment" gewesen, erzählt Erich im STANDARD-Gespräch. Dennoch sei es nur ein "erster wichtiger Schritt" gewesen. Denn für eine dauerhafte Entspannung der schwierigen Gesamtsituation wird die erfolgreiche Auswilderung wohl zu wenig sein. Seit den 1970ern konnten die einst ausgerotteten Luchse in Österreich zwar wieder angesiedelt werden. Doch aktuell stagniert deren Zahl auf sehr niedrigem Niveau. "Die rund 35 bis 40 heimischen Luchse leben in kleinen, voneinander isolierten Populationen", gibt Erich einen wildökologischen Überblick. Neben der "Mini-Population" im Nationalpark Kalkalpen sei vor allem noch die sogenannte BBA-Population im Norden Österreichs relevant. "Die 20 bis 25 Luchse – zumeist Grenzgänger – konnten im Wald- und im Mühlviertel nachgewiesen werden."

Illegale Abschüsse

Die Gründe für die extrem niedrige Reproduktionsrate sind vielfältig. Nicht gerade förderlich auf das Liebesleben wirkt sich aus, dass der Luchs – so Erich – ein "Einzelgänger mit konservativem Ausbreitungsverhalten" sei: "Im Gegensatz zu Wölfen, die auch weitentfernte Lebensräume erschließen, siedeln sich Luchse meist nur dort an, wo auch andere Artgenossen vorkommen."

Zudem werde der Lebensraum des Luchses massiv zerschnitten. Erich: "Daher gibt es kaum Nachwuchs. Auch genetische Verarmung durch Inzucht ist ein großes Problem." Die Vorkommen in vielen mittel- und südeuropäischen Ländern seien daher das Ergebnis von Wiederansiedlungsprojekten.

Und natürlich würden den Luchsen mit unangenehmer Regelmäßigkeit die Kugeln um die Pinselohren fliegen. Erich: "Der sogenannte Artikel-17-Bericht weist bei den Gefährdungsursachen in Österreich klar an erster Stelle die illegale Verfolgung aus."

Bleibt noch die Frage, warum eigentlich die Rückkehr des Wolfes für den großen Aufschrei sorgt – während man den Luchs in die heimischen Wälder trägt. Erich: "Der Wolf spielt als Motiv in der Mythologie eine ganz andere Rolle. Da gibt es kein negatives Erlebnis, und der Luchs genießt als Katzenartiger große Sympathiewerte in der Bevölkerung." (Markus Rohrhofer, 19.12.2022)