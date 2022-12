Im Berliner "Tatort: Opfer" (Sonntag, ORF 2 und ARD, 20.15 Uhr) wird ein Mann in einem Waldstück tot mit einem Kopfschuss aufgefunden. Kommissar Karow (Mark Waschke) kennt den Toten, Maik Balthasar, aus Jugendzeiten. Er schließt entgegen der Meinung des zuständigen Kommissars einen Selbstmord aus und entdeckt, dass der Tote ein verdeckter Ermittler war. Karow gibt sich mit der Indizienlage nicht zufrieden und schlüpft immer mehr in die Rolle des Toten. Dabei taucht er auch immer tiefer in seine eigene Vergangenheit ein.