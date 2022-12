Tiroler gewinnen 4:3 gegen Ljubljana – Capitals in Vorarlberg erfolgreich, KAC ringt Pustertal Wölfe im Penaltyschießen nieder

Innsbruck – Der HC Innsbruck hat seine Tabellenführung in der ICE Hockey League zumindest für kurze Zeit ausgebaut. Die Tiroler feierten am Sonntag zu Hause gegen Olimpija Ljubljana einen 4:3-(1:0,2:2,1:1)-Sieg, gingen damit zum zweiten Mal in Folge als Sieger vom Eis und setzten sich vorerst um sechs Punkte von HCB Südtirol und dem VSV ab. Siegreich waren auch die Vienna Capitals (4:1 bei den Pioneers Vorarlberg) und der KAC (4:3 nach Penaltyschießen gegen Pustertal Wölfe).

Den Innsbruckern reichte eine durchschnittliche Leistung, um die Slowenen einmal mehr zu bezwingen. Doppel-Torschütze Adam Helewka (9., 47.), Tyler Coulter in doppelter Überzahl (33.) und Corey Mackin (40./PP) sorgten für den siebenten Sieg im direkten Duell mit den "Drachen" in Folge.

Für den KAC avancierte vor 2.896 Zuschauern Rihards Bukarts mit dem verwandelten Penalty zum Matchwinner. Der 26-jährige Lette hatte bereits in der regulären Spielzeit zum 2:2-Ausgleich im Mitteldrittel getroffen. Sein Team war zuvor zweimal einem Rückstand nachgelaufen. Fixiert wurde schlussendlich der zweite Erfolg im dritten Aufeinandertreffen mit den Wölfen aus Südtirol.

Die Vienna Capitals hatten in Feldkirch nur im ersten Abschnitt Mühe, mussten da einem 0:1-Rückstand nachlaufen. Armin Preiser (25.), Doppelpacker Jeremy Gregoire (28./SH, 56./PP) und Nikolaus Hartl (31.) sorgten aber noch für klare Verhältnisse zugunsten der Gäste. Die gewannen damit nach vier sieglosen Partien sowie auswärts gar fünf erfolglosen Anläufen wieder einmal. (APA, 18.12.2022)



Eishockey-Ergebnisse ICE Hockey League – 29./30. Runde:

Sonntag

EC-KAC – Pustertal Wölfe 4:3 n.P. (1:2,2:0,0:1/0:0-1:0)

HC Innsbruck – Olimpija Ljubljana 4:3 (1:0,2:2,1:1)

Pioneers Vorarlberg – Vienna Capitals 1:4 (1:0,0:3,0:1)

HCB Südtirol – Fehervar AV19 16.00

EC Salzburg – Graz99ers 16.30