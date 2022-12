Gleich zweimal haben sich in der vergangenen Woche Uno-Institutionen mit dem Iran befasst, beide Male wurde die Islamische Republik abgestraft. Per Votum wurde sie aus der Uno-Frauenkommission hinausgeworfen, und die Uno-Vollversammlung verabschiedete eine kritische Resolution zur Lage der Menschenrechte, speziell der Minderheiten. Letzteres gehört zwar schon zu einem alljährlichen Ritual in der Vollversammlung: Das heißt, die Brutalität, mit der derzeit die Protestwelle niedergeschlagen wird, war nicht der unmittelbare Anlass. Dennoch würde man erwarten, dass die internationale Gemeinschaft diesmal ganz genau hinschaut.

Die Uno stimmte unter anderem über einen Ausschluss von Iran aus der Frauenkommission ab. Foto: APA/AFP/YUKI IWAMURA

Insofern ist das Ergebnis ernüchternd. Ja, der Iran wurde mit 80 Stimmen verurteilt, allerdings hätten Nein-Stimmen und Enthaltungen zusammen eine bequeme Mehrheit, auch ohne jene Länder, die sich dem Votum durch ihre Abwesenheit entziehen. Die arabischen Staaten – außer Syrien mit seiner proiranischen Nein-Stimme – haben sich in einer seltenen Einheit enthalten, sogar Saudi-Arabien, das bei der gleichen Gelegenheit im Vorjahr noch gegen Teheran stimmte.

Tags zuvor hatte der 54-köpfige Ecosoc (Economic and Social Council) den Iran mit 29 Stimmen aus der Uno-Frauenkommission geworfen. Das ist eine Premiere und wurde entsprechend als Erfolg gefeiert. Es gab 16 Enthaltungen und acht Nein-Stimmen (ein Staat muss demnach gefehlt haben). Fest an Irans Seite blieben nicht nur Russland und China, sondern etwa auch das in Europa beliebte Touristenland Oman.

Wäre es nur eine prinzipielle Stimme dagegen gewesen, dass ein Staat aus einer Uno-Institution geworfen werden kann, hätte eine Enthaltung gereicht. Es ist wieder einmal das alte Lied von Interessen, Prioritäten und Werten. Ob es der russische Krieg gegen die Ukraine, Ausbeutung in Katar oder das schreiende Unrecht im Iran ist: Die Welt tickt nicht so, wie wir es uns im Westen wünschen und vorstellen. (Gudrun Harrer, 18.12.2022)