Neben Sebastian Kurz (Archivbild) sind auch eine Reihe anderer prominenter Namen beim Match vertreten. Foto: IMAGO/SEPA.Media/IMAGO/Martin Juen

Beim WM-Finale in Katar wurde ein bekannter österreichischer Name gesichtet. Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz ist offenbar zu Gast beim finalen Match, in dem Argentinien im Lusail-Stadion von Doha gegen Titelverteidiger Frankreich um den Weltmeistertitel kämpft. Der ORF zeigte den Altkanzler rund eine halbe Stunde vor Anpfiff auf dem Weg in Stadium. Kurz ist mittlerweile als Unternehmensberater in den USA tätig.

Medienberichten zufolge sind auch Frankreichs Präsident Emanuel Macron, Katars Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, der Milliardär und Twitter-Besitzer Elon Musk sowie aktive und frühere Fußballstars auf den Ehrentribünen zu Gast. (red, 18.12.2022)