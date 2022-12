Neben Sebastian Kurz (Archivbild) sind auch eine Reihe anderer prominenter Namen beim Match vertreten. Foto: IMAGO/SEPA.Media/IMAGO/Martin Juen

Beim WM-Finale in Katar wurde ein bekannter österreichischer Name gesichtet. Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz ist Gast beim Finale zwischen Argentinien und Titelverteidiger Frankreich im Lusail-Stadion von Doha. Der ORF zeigte den Altkanzler rund eine halbe Stunde vor Anpfiff auf dem Weg ins Stadion. Kurz ist mittlerweile als Unternehmensberater in den USA tätig.

Medienberichten zufolge sind auch Frankreichs Präsident Emanuel Macron, Katars Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, der Milliardär und Twitter-Besitzer Elon Musk sowie aktive und frühere Fußballstars auf den Ehrentribünen zu Gast.

Der Auftritt Musks ist insofern interessant, da Twitter am Mittwoch das Konto @elonjet sperrte, das frei zugängliche Informationen zu Bewegungen von Musks Privatjet wiedergegeben hatte. Am Donnerstag wurden dann in weiterer Folge die Konten jener Journalisten gesperrt, die im Zusammenhang mit den Flugdaten berichtet haben sollen. Die Sperre wurde von Musk nach scharfer internationaler Kritik und einer eigenen Umfrage auf Twitter am Samstag wieder aufgehoben. (red, 18.12.2022)