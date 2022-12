Seit sich die ÖVP umfragemäßig in den Keller begeben hat, blinkt sie wieder vehement nach rechts. Zu Beginn seiner Amtszeit vor einem Jahr war Karl Nehammer als Kanzler durch einen nüchternen und unaufgeregten Kurs in Asyl- und Migrationsfragen aufgefallen, ganz anders als sein Vorgänger Sebastian Kurz. Der hatte mit Alarmismus und der Emotionalisierung der "Ausländerfrage" durchaus Erfolg und konnte der FPÖ in erheblichem Ausmaß Stimmen abspenstig machen. Das war eine der Ursachen seines Wahlerfolgs.

Glaubt man den Umfragen, sind diese Wählerinnen und Wähler mittlerweile zur FPÖ zurückgekehrt. Aktuelle Sonntagsfragen ließen sogar – zumindest theoretisch – eine Kanzlerschaft von Herbert Kickl befürchten. In der Praxis müsste er allerdings einen politischen Partner finden, der ihm das ermöglicht. Das ist im Augenblick zumindest schwer vorstellbar.

Zu Beginn seiner Amtszeit fiel Nehammer durch einen unaufgeregten Kurs in Asylfragen auf. Foto: IMAGO/SEPA.Media

Die ÖVP versucht nun, mit einer harten Linie in Asyl- und Migrationsfragen gegenzusteuern, kann selbst davon aber nicht profitieren. In Umfragen steigt nur die FPÖ, die selbst wenig dazu beitragen muss. Im Gegenteil: Man hat fast den Eindruck, je weniger Kickl in Erscheinung tritt, umso besser ist es für ihn und die FPÖ. Durchaus nachvollziehbar: Kickl ist in seiner ans Stupide grenzenden Radikalität schwer zu ertragen. Kaum vorstellbar, dass sich eine Mehrheit der Menschen in einem Land wohlfühlen würde, das von Kickl repräsentiert würde. Aber wir haben schon Schlimmeres erlebt.

Die Strategie der ÖVP, sich an Kickl und der FPÖ anzulehnen, scheint also nicht aufzugehen.

Teuerung verdrängt

Einen Effekt hat die Verschiebung der Themenlage allerdings, der auch der ÖVP zugutekommen dürfte: Das Asylthema mit der Debatte um Schengen und Zäune hat die Teuerung verdrängt. Von diesem Thema hatte vor allem die SPÖ profitiert, auch das bildete sich in den Umfragen sehr deutlich ab. Mit dem Ausländerthema kann die SPÖ allerdings nicht umgehen, da bekommen deren Protagonisten kaum einen Fuß auf den Boden, schlimmer noch: Da drängt sich der Dauerstreit zwischen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und ihrem Nein-Ja-Doch-Vielleicht-Herausforderer Hans Peter Doskozil in den Vordergrund. So gesehen ein Vorteil für die ÖVP: Eine mögliche Ampelkoalition, die die ÖVP aus der Regierung katapultieren könnte, hätte derzeit keine Mehrheit.

Den Preis dafür zahlen auch die Grünen, die in ihrem stillen Unglück mit dem europäischen Konfrontationskurs der Volkspartei ein eher unglückliches Bild abgeben und bei ihren Sympathisantinnen angesichts des strammen Rechtskurses, den sie ungefragt mittragen, an Glaubwürdigkeit einbüßen.

Der geplanten Klausur im Jänner kommt so gesehen große Bedeutung zu: Die Regierung muss nicht nur ein starkes Lebenszeichen absetzen, mit konkreten Beschlüssen, sie muss auch der Koalition wieder Leben einflößen. Es liegt ausgerechnet an der ÖVP, den Grünen den Glauben an sich selbst und diese Regierung wiederzugeben. (Michael Völker, 18.12.2022)