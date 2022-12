Nach dem Finale gingen die Gefühle durch. Das ist schön. Und ausbaubar. Reuters/Bernadett Szabo

Männer, die weinen. Auf dem Spielfeld, am Spielfeldrand, auf den Tribünen. Und vor dem Fernseher wahrscheinlich auch ein paar. Männer, die sich umarmen, die sich trösten, die sich küssen, die sich freuen, die einander Halt bieten. Bei diesem Fußball-Finale gingen die Gefühle durch. Und das ist schön so.

Männer zeigen Gefühle, das ist man noch nicht so richtig gewöhnt. Bei dieser Fußball-WM und vor allem bei seinem Finale wurde viel mehr geboten als nur Kraft, Schnelligkeit, Teamgeist, Ballbeherrschung und Strategie. Es gab – zurecht – massive Vorbehalte gegen den Veranstalter, es gibt Vorbehalte gegen diese Demonstration männlicher Rituale, es gibt Skepsis gegen die gruppendynamische Hysterie, die sich hier entwickelt. Es gibt Ablehnung was diese Zurschaustellung von Emotionen betrifft, dieses Gebrülle, das Zähnefletschen, das Triumphieren über den Unterlegenen. Trotz aller Unsportlichkeiten, die auch stattgefunden haben, am Ball, in der Gestik und in den Aussagen: Es ist doch wunderbar, dass Männer Gefühle haben und sie auch zeigen können. Vorerst am Fußballplatz und am Fernseher.

Das ist doch ausbaubar. Vielleicht sogar in den Beziehungen, im Umgang miteinander, mit geliebten und näher bekannten Menschen und jenen, die man nur vom Vorbeigehen und Grüßen zu kennen glaubt. Distanz ist wichtig. Die bestimmt die richtige Entfernung im Umgang miteinander. Nähe ist es auch. Gefühle zu zeigen, ist ok, auch für Männer, nicht nur im Stadion und beim Fußballschauen. Traut Euch. (Michael Völker, 18.12.2022)