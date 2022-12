Elon Musk legt seine Zukunft bei Twitter in die Hände der User und Userinnen. Foto: AP Photo/Susan Walsh

Der Twitter-Neueigentümer und Tesla-Chef Elon Musk hat am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst eine Umfrage gestartet, ob er als Chef der Social-Media-Plattform zurücktreten sollte. Er werde sich dem Abstimmungsergebnis beugen, schrieb Musk zu der Umfrage auf Twitter. Die Abstimmung soll am Montag um 13:20 Uhr MEZ enden. Der Milliardär machte keine Angaben dazu, wann er zurücktreten würde, falls die Umfrage entsprechend ausgeht.

"Niemand will den Job"

Auf Spekulationen, dass er in Wirklichkeit schon einen Nachfolger ausgewählt habe, versicherte Musk, dass dem nicht so ist. "Es gibt keinen Nachfolger". Dies schlicht, weil es niemanden gebe, der sowohl den Job wolle als auch die Fähigkeiten habe, um Twitter am Leben erhalten zu können. Insofern sollten die Abstimmenden vorsichtig sein, sie "könnten bekommen, was sie wollen", wie Musk in einem weiteren Tweet mit warnendem Unterton festhält.

Erst vor wenigen Wochen hatte Musk unter Eid ausgesagt, dass er jemanden anderen suchen will, der Twitter führen soll.

Musk hatte schon in der Vergangenheit immer wieder Geschäftsentscheidungen via Twitter-Abstimmungen vorgenommen. Doch während er es dabei in früheren Jahren immer schaffte, dass das Ergebnis seinem recht offensichtlichen Wunschergebnis entsprach – etwa wenn es um den Verkauf von Aktienpaketen ging – musste er zuletzt zur Kenntnis nehmen, dass die Masse ihm nicht mehr bedingungslos zu folgen scheint.

So sprach sich etwa unlängst eine Mehrheit, der an einer von ihm initiierten Umfrage teilnehmenden Twitter-User, dafür aus, die Konten von einigen Journalisten, die auf Musks Geheiß gesperrt wurden, wieder freizugeben. Tatssächlich wurden diese mittlerweile wieder entsperrt, ihnen wurde vorgeworfen, auf einen Account auf einem anderen sozialen Netwzerk verlinkt zu haben, über den die Flugbewegungen des Privatjets von Elon Musk dokumentiert werden.

Die Umfrage Musks zu seiner eigenen Zukunft kommt nach einer seiner bisher umstrittensten Entscheidungen als Twitter-Chef. Am Sonntag kündigte das Unternehmen an, Links auf konkurrierende Online-Plattformen zu verbieten.

In Beiträgen und auf den Nutzerkonten werde "jegliche kostenlose Werbung" für bestimmte andere Netzwerke entfernt. Das Verbot bezog sich unter anderem auf Links zu Facebook, Instagram, Mastodon und Trumps Truth Social. Doch damit genug: Wer die Sperre der Verlinkung durch irgendwelche Tricks umlaufe, riskiere eine Sperre des eigenen Twitter-Kontos, hieß es zunächst.

Rückzieher

Nach massiver Kritik folgte aber auch hier wieder eine Kehrtwende in gewohnter Musk-Manier. Die Ankündigung wurde mittlerweile entfernt, der bereits fertige Support-Eintrag von Twitter ist ebenfalls nicht mehr aufzufinden. Stattdessen wurde eine weitere Umfrage initiiert, die abfragt, ob das Verlinken auf ander Social Media-Plattformen verboten werden soll. Am Montagmorgen zeichnet sich hier eine sehr klares Ergebnis gegen eine solche Blockade ab.

Parallel dazu postete Musk eine indirekte Entschuldigung für das vorschnelle Handeln. In Zukunft werde er solche großen Regeländerungen generell im Vorfeld per Umfrage unter den Nutzern abklären, bevor sie umgesetzt werden.

Wachsende Kritik

Der neuen Kehrtwende war am Wochenende wachsende Kritik an Musk laut – und zwar selbst aus der Reihe seiner Mitstreiter. So verkündetet Paul Graham, Gründer des Startup-Inkubators Y Combinator und langjähriger Musk-Unterstützer, dass mit dem Verbot der Verlinkung auf anderer Social-Media-Seiten der "letzte Strohhalm" erreicht sei. Er sei vorerst auf Mastodon zu finden. Kurz danach wurde Grahams Twitter-Account gesperrt – nur um wenige Stunden später wieder freigegeben zu werden.

Ebenfalls negativ zu diesen Plänen äußerte sich Ex-Twitter-Chef Jack Dorsey, der wörtlich davon spricht, dass diese Maßnahme "keinen Sinn ergibt". Laut einem Bericht von The Information soll aber auch bei großen Tesla-Aktionären langsam das Ende der Geduld erreicht sein, der geplante Bann von Links auf externe Seiten sei "beliebig" und noch dazu schlecht umgesetzt, kritisiert etwa Tesla Investor Ross Gerber, der Musk auch bei der Twitter-Übernahme unterstützt hat.

Auswirkungen auf Tesla

Den Tesla-Anlegern bereitet aber auch allgemein Sorgen, dass Musk von der Führung des Elektroautobauers in Zeiten globaler Konjunkturschwäche zunehmend abgelenkt sein könnte. Zuletzt hatte der Kurs von Tesla massiv nachgegeben, er liegt derzeit rund 50 Prozent unter dem Wert des Vorjahres. (apo/red/Reuters, 19.12.2022)