La Nacion: "Argentinien Weltmeister! Die Krönung des Stolzes: Messis Team gewann das beste Endspiel der Geschichte und sicherte sich einen Platz im Fußballhimmel. Sie mussten den Ansturm von Frankreich ertragen, einem (ehemaligen) Weltmeister, der seine Krone nicht so demütig niederlegen wollte, wie es in den ersten 70 Minuten schien. Und wir mussten akzeptieren, ins Elfmeterschießen zu gehen, als es so aussah, als würde Messis Tor in der Verlängerung das letzte des Abends sein. Aber dem war nicht so. Um zu gewinnen, muss man leiden können. Und jetzt genießen."