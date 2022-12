[International] Was bezweckt Putin mit seinem Besuch in Belarus?

[Web] Elon Musk lässt online abstimmen, ob er als Twitter-Chef zurücktreten soll

[Sport] Reaktionen auf das WM-Finale: "Argentinien ist wieder ein einziger Schrei, die geballte Faust"

Bondy am Rande einer Nervenkrise: WM-Finale in Kylian Mbappés Heimatstadt

[Etat] ORF-Redaktionsrat fordert Suspendierung des Landesdirektors von ORF Niederösterreich

[Ukraine-Livebericht] Drohnenangriffe auf Kiew – Russischer Spion in Wien enttarnt

[Social Media] Sechs Gründe, warum Ihr Kind nicht oder nur eingeschränkt Tiktok nutzen sollte

[Wohngespräch] Künstlerin Goffitzer-Thalhammer: Je älter man wird, desto lieber lebt man

[Wetter] Wolkenfelder einer Warmfront befinden sich noch über den nördlichen und östlichen Teilen Österreichs, dabei kommt die Sonne höchstens ein wenig hervor. Mitunter kann es am Nachmittag ganz im Norden auch etwas regnen, wodurch es lokal auf noch kalten Böden auch glatt werden kann. Minus 3 bis plus 8 Grad, wobei es von Westen her deutlich wärmer wird.



[Zum Tag] Heute ist Gedenktag für die Opfer des Völkermordes an den Sinti und Roma.