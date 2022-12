Bei einem Discoabend in St. Leonhard im Pitztal dürften K.-o.-Tropfen in Getränke gemischt worden sein. Fünf Frauen mussten in ein Spital eingeliefert werden

Zumindest neun Frauen dürften K.-o.-Tropfen in ihre Getränke gemischt worden sein (Symbolbild). Foto: APA/dpa/Nicolas Armer

St. Leonhard im Pitztal – Bei einer Disco in einem Veranstaltungssaal im Tiroler St. Leonhard im Pitztal dürften am Samstagabend K.-o.-Tropfen bewusst in Getränke von Frauen gemischt worden sein. Es gibt bereits neun Opfer, sagte ein Polizeisprecher der Landespolizeidirektion am Montag auf Anfrage zum STANDARD. Am Sonntagabend war die Polizei von drei Opfern ausgegangen. Die Frauen sind zwischen 16 und 39 Jahren alt. Ob sich der Verdacht auf K.-o.-Tropfen in den Getränken bestätigt, wird durch eine Untersuchung der Gerichtsmedizin geklärt. Diese Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Laut Polizei mussten fünf Frauen in das Spital nach Zams eingeliefert werden, drei Frauen verloren auch das Bewusstsein. Weitere vier Opfer seien beeinträchtigt gewesen, mussten aber nicht zur Behandlung ins Krankenhaus.

Die Erhebungen der Polizei zu diesem Fall laufen in Richtung Körperverletzung und sind noch nicht abgeschlossen: "Wir suchen Zeugen und mögliche weitere Opfer", sagte der Polizeisprecher. Diese Personen werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion in Wenns (Telefonnummer 059133 7109) zu melden. Schon jetzt sei die Causa herausragend: Er könne sich an keinen vorhergehenden Fall erinnern, in dem es so viele Opfer bei einem möglichen Einsatz von K.-o.-Tropfen in einer Disco gegeben habe, sagte der Polizeisprecher. (David Krutzler, 19.12.2022)