WM-Feiern: Menschen auf der ganzen Welt freuen sich mit Messi

Die umstrittene Fußballweltmeisterschaft in Katar endete mit dem Sieg Argentiniens. Nicht nur in Buenos Aires wurde gefeiert: Auch in Kiew, Singapur und Dhaka jubelte man in Weiß-Blau

