Wie einfach ein Smartphone zu reparieren ist – hier das iPhone 14 unter der Lupe von iFixit –, soll künftig anhand einer verpflichtenden Kennzeichnung ausgewiesen werden. Foto: iFixit

Wer ein neues Smartphone kauft, der geht dabei oft nach Äußerlichkeiten. Wie ein Gerät aussieht, wie es sich anfühlt, all das kann man in den Shops der Hersteller oder Mobilfunker selbst in Erfahrung bringen. Ein paar Jahre später werden dann oft aber die Innereien wichtiger, und zwar, wenn eine Reparatur ansteht. Wie einfach das geht – und ob sich das überhaupt noch rentiert –, variiert nämlich stark.

Regeln

Die EU will den Konsumenten nun auch in dieser Hinsicht die Kaufentscheidung erleichtern. Ab dem Jahr 2025 sollen elektronische Geräte mit einem Reparierbarkeit-Index versehen werden. Ähnlich wie bei Energielabels soll dabei auf einer Skala von A bis E angegeben werden, wie einfach eine Reparatur des entsprechenden Devices ist.

Der finale Beschluss dieser Maßnahme soll zwar erst in den kommenden Monaten folgen, dürfte aber nur mehr Formsache sein, haben sich doch die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten kurz vor den Feiertagen nun auf die Einführung solcher Labels geeinigt, wie das deutsche Umweltministerium in einer Presseaussendung festhält.

Aufbau

Dargestellt soll dieses Label über ein eigenes Werkzeug-Icon auf der Verpackung werden. Einfluss auf die Bewertung hat dabei etwa, wie viele Schritte nötig sind, um ein Gerät zerlegen zu können, aber auch, wie es mit der Verfügbarkeit von Ersatzteilen aussieht. Wie lange Updates geliefert werden, soll ebenfalls in die Bewertung einbezogen werden.

Mit diesem Vorschlag orientiert sich die EU an einem ihrer Mitgliedsländer. In Frankreich gibt es nämlich bereits einen solchen Index. Dieser geht sogar noch einen Schritt weiter und bezieht auch den Preis für Ersatzteile ein – etwas, das im EU-Entwurf fehlt.

Vorgeschichte

In den vergangenen Monaten hat die EU einige Maßnahmen auf den Weg gebracht, die die Nachhaltigkeit von elektronischen Geräten – und hier vor allem Smartphones – verbessern sollen. Dazu gehört etwa eine Update-Verpflichtung für einen Zeitraum von fünf Jahren, der Tausch von Akkus soll ebenfalls erleichtert werden. (apo, 19.12.2022)