Lionel Messi krönte sich im Duell der Superstars mit Kylian Mbappe zum Weltmeister. Foto: IMAGO/Matthias Koch

Wien – Mit dem dramatischen Finale Argentinien – Frankreich ist am Sonntag die Fußball-WM Katar 2022 zu Ende gegangen. Im Schnitt 2,011 Millionen ließen sich in ORF 1 den Triumph der Argentinier im Elfmeterschießen bei 63 Prozent Marktanteil nicht entgehen, in den jungen Zielgruppen lag der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei 71 bzw. 74 Prozent, informierte der ORF am Montag in einer Aussendung.

Die Verlängerung sahen im Schnitt 1,768 Millionen (bei 60/68/72 Prozent Marktanteil), in der zweiten Halbzeit waren durchschnittlich 1,540 Millionen bei 58/68/70 Prozent Marktanteil dabei. Mit 193.000 Seherinnen und Sehern wurde beim Finale ein ORF-Live-Stream-Rekord aufgestellt.



529.000 Fans im Schnitt

Im Schnitt erreichten die ORF-Live-Spiele eine Reichweite von 529.000 bei 26 Prozent Marktanteil. Besonders hoch war dabei das Interesse der jungen Fans mit 32 bzw. 43 Prozent Marktanteil in den Zielgruppen 12-49 bzw. 12-29 Jahre.

Die WM-Spiele im ORF-Hauptabend (Anpfiff um 20.00 Uhr) sahen im Schnitt 693.000 bei 24 Prozent Marktanteil (30 bzw. 42 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen). Der ORF teilte sich heuer die Rechte mit dem Privatsender ServusTV.

ServusTV

Auf ServusTV war das meistgesehene Match das Halbfinale Argentinien – Kroatien, das für den Sender gar zur bisher reichweitenstärksten Sendung wurde. 1,057 Millionen Menschen ab zwölf Jahren verfolgten im Schnitt die zweite Hälfte (34 Prozent Marktanteil). Dahinter folgten Verlängerung und Elfmeterschießen bei Kroatien – Brasilien mit 845.000 (43 Prozent) sowie das Spiel um Platz drei Kroatien – Marokko mit 697.000 Zusehern (41 Prozent).

Vergleich zu Russland 2018

Im Vergleich zur Weltmeisterschaft von 2018 in Russland bringt die Quotenbilanz dem ORF ein klares Minus. Der von vielen im Vorfeld aufgrund der Menschenrechtsverletzungen in Katar angekündigte Boykott der WM dürfte sich tatsächlich im Fernsehverhalten niedergeschlagen haben. 2018 hatten alle Live-Spiele im ORF im Schnitt 722.000 Zuseherinnen und Zuseher, was einem Markanteil von 37 Prozent in der Zielgruppe ab 12 Jahren entsprach. Bei den jüngeren Fans (12-49 Jahre) waren es 43 Prozent, bei den 12- bis 29-Jährigen 51 Prozent. Der ORF war 2018 alleiniger Rechteinhaber.

Nur das Finale hatte 2018 im ORF in absoluten Zahlen weniger Fans als 2022. In Russland ließen sich 1,856 Millionen Fußballfans bei 65 Prozent Marktanteil (67 bzw. 72 Prozent in den Zielgruppen E–49 bzw. E–29 Jahre) die zweite Hälfte der Partie zwischen Frankreich und Kroatien nicht entgehen. (red, 19.12.2022)