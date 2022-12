Trotz eines Einkommens aus Vermittlerprovisionen bezog das Duo innerhalb von zwei Jahren 40.000 Euro AMS-Hilfen. Foto: APA / Robert Jäger

Leobersdorf – In Niederösterreich ist ein betrügerisches Ehepaar aufgeflogen. Eine 28-Jährige und ihr um ein Jahr älterer Partner haben sich Polizeiangaben vom Montag zufolge Gelder von der Republik Österreich, dem AMS und der Haushaltsversicherung erschwindelt. Der Schaden beträgt rund 213.000 Euro. Das Duo dürfte sich im August in die Türkei abgesetzt haben.

Tätig waren die Beschuldigten grundsätzlich als sogenannte Tippgeber für eine Maklerfirma in Ternitz (Bezirk Neunkirchen). Als Drehscheibe der Betrügereien fungierte ein von dem Paar in Leobersdorf (Bezirk Baden) betriebenes Büro. Von Februar 2020 bis Februar 2022 wurden laut Polizei etwa 85.000 Euro an Vermittlungsprovisionen erwirtschaftet. Gleichzeitig kassierten die beiden 40.000 Euro an AMS-Hilfen, die dem Paar aufgrund der Einkünfte nicht zugestanden wären.

Falsche Personalien bei Gewerbeanmeldung

Gleich zwölfmal soll die 28-Jährige zudem Gewerbe unter Verwendung der Personalien von Bekannten und Verwandten – teils ohne deren Wissen – angemeldet haben. Mit großteils frei ausgedachten Angaben erschlich sich die Frau in diesem Zusammenhang mehr als 88.000 Euro, Mittel aus dem Corona-Härtefallfonds und dem Comeback-Bonus. Der Ehepartner der Beschuldigten reichte außerdem sieben erfundene Schadensmeldungen bei seiner Haushaltsversicherung ein.

Das Büro des Paares in Leobersdorf wurde mittlerweile geschlossen. Zugeordnet wurden dem Duo 34 Straftaten. Insgesamt haben Beamte der Polizeiinspektion Berndorf (Bezirk Baden) 18 Beschuldigte ausgeforscht, 79 Straftaten geklärt und den zuständigen Staatsanwaltschaften angezeigt. Als Delikte angeführt wurden von der Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung Betrug, schwerer Betrug, gewerbsmäßiger Betrug, Urkundenfälschung, Nötigung und Geldwäsche. (APA, 19.12.2022)