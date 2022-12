Nomos mit sportlichem Understatement, Omega mit einer Hommage an James Bond und Breitling mit einer exklusiven Kollektion

Nomos Club Sport Neomatik Polar



Foto: Markus Böhm

Sportlich-geradliniges Understatement bringt die Club Sport Neomatik Polar von Nomos Glashütte ans schmale Handgelenk. Dass sie so gut passt, liegt am angenehm unaufdringlichen Durchmesser von 37 Millimetern, dem integrierten Edelstahlband und am flachen Automatikkaliber DUW 3001 aus hauseigener Produktion. Zu haben für € 2780.

nomos-glashuette.com





Omega Seamaster Diver 300M 60 Years of James Bond – Canopus Gold

Foto: Stefan Joham; Michael Steingruber

Seit 1995 trägt Bond, James Bond, bevorzugt eine Seamaster, Omega Seamaster. Pünktlich zum 60er der Filmreihe haben die Bieler dem britischen Agenten eine Jubiläumsuhr spendiert. Der 42-Millimeter-Zeitmesser (Automatik, Kaliber 8806) mit 007-Details hört auf den Namen Seamaster Diver 300M 60 Years of James Bond – Canopus Gold und kostet € 8400.

www.omegawatches.com







Breitling Navitimer B01 Chronograph 43



Der Breitling Navitimer B01 Chronograph 43.

Wempe startet mit einer eigenen Signature-Kollektion: eine Serie von Exklusivmodellen namhafter Schweizer Hersteller. Den Anfang macht eine Ikone, der bewährte und begehrte Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 (Edelstahl, Ø 43 Millimeter, Automatik). Limitiert auf 200 Stück, kommt er mit einem speziellen blauen Zifferblatt daher. Kostenpunkt: € 8850.

www.wempe.com/de-at/

(RONDO, Markus Böhm, 23.12.2022)