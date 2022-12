Viele nutzen Smartwatches als Begleiter für Sport und Fitness – allein für das Tracken der absolvierten Leistung oftmals ein Segen. Foto: STANDARD, aam

Mit einem Preis von 189 Euro gehört die GT3 SE zu den günstigen Smartwatch-Vertretern.

Zahlreiche Funktionen, etwa Schlaftracking, Pulsmessung oder Blutsauerstoffmessung, sind vorhanden.

iPhone-kompatibel, allerdings mit weniger Komfort-Features als bei Android-Geräten







Da liegt sie, die 189 Euro teure Huawei Watch GT3 SE. Das SE kennzeichnet auch beim chinesischen Hardware-Hersteller die günstige Variante der im Vorjahr erschienenen GT3. Vor allem optisch ist das zu sehen und zu spüren, etwa beim gänzlichen Verzicht auf Aluminium und dem ausschließlichen Verarbeiten von Kunststoff. Zumindest das Display besteht aus Glas. Was die Funktionen betrifft, müssen allerdings keine Abstriche im Vergleich zum großen Bruder gemacht werden, und viele Features der Uhr funktionieren auch mit dem iPhone. Eigentlich gute Vorzeichen für eine leistbare Smartwatch, oder?

Sportliche Funktionen

Viele, die sich eine Smartwatch besorgen, nutzen sie unter anderem für sportliche Aktivitäten. Auch wenn der Frost draußen gerade nicht zum Laufen einlädt, lässt sich die GT3 SE wunderbar für genau solche Tätigkeiten als verlässlicher Partner einsetzen. Laufen, Rad fahren, schwimmen, wandern, snowboarden oder das Tracken der Bewegungen am Rudergerät – die Auswahl ist mannigfaltig. Auch Trainingspläne lassen sich aufstellen, etwa wann man plant, laufen zu gehen, wie weit man kommen will und Ähnliches. Dies geschieht allerdings bereits in der Huawei Health App, die man sich – egal welches Smartphone man nutzt – für die Nutzung der Smartwatch herunterladen muss.

Ein Always-on-Display ist in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich. Foto: Huawei

Die Möglichkeit mit der Uhr schwimmen zu gehen – laut Hersteller bis zu einer Tiefe von 50 Metern – impliziert, dass die Uhr wasserdicht ist. Nach dem Kontakt mit der intensiven Feuchtigkeit kann in den Einstellungen eine Trockenfunktion aktiviert werden, die überschüssiges Wasser aus der Uhr bläst.

Ebenfalls zum guten Ton einer modernen Smartwatch gehört detailliertes Schlaftracking, und auch hier kann man sich auf den kleinen Begleiter verlassen. Farblich markiert werden fester Schlaf, leichter Schlaf, REM-Phase und Aufwachen grafisch dargestellt. Die Grafik deckt sich gut mit den eigenen Eindrücken, die man nach mehreren Nächten mit einem schnupfenden Kind neben sich eben haben kann.

Wenn wir gerade beim Thema Gesundheit sind, dann lohnt sich auch der Blick auf Funktionen, die bisher den hochpreisigen Modellen vorenthalten waren. So werden sowohl Herzfrequenz als auch Pulsmessung sowie Blutsauerstoffmessung angeboten. Für Puls und Blutsauerstoff muss die Uhr eng getragen werden, sonst sind die Ergebnisse ungenau oder einfach falsch. Für Frauen interessant ist, dass man auch den Menstruationszyklus überwachen kann.

Trainingsprogramme können mithilfe der App angelegt werden. Ansonsten reicht auch einfach starten, und die Uhr zeichnet automatisch auf. Foto: Huawei

Eng umschließend

Wie eingangs erwähnt, wurde bei den Materialien vor allem Kunststoff verwendet. Das wirkt weniger wertig als etwa der Edelstahl beim große Bruder Watch GT3, allerdings wird die Uhr dadurch auch federleicht. Mit lediglich 35 Gramm ist sie kaum am Handgelenk zu spüren. Das Armband erlaubt dank des feingliedrigen Bandes das ideale Anliegen am Handgelenk, egal, wie groß dieses ist. Da die Uhr mit einer Größe von 46,4 mm × 46,4 mm × 11 mm und damit einem Gehäusedurchmesser von 46 Millimeter (1,43 Zoll AMOLED) recht groß ist, fällt die Smartwatch für eher zartere Arme allerdings unpassend voluminös aus.

Auf der technischen Seite ebenfalls anzumerken sind die digitale Krone, die dreh- und drückbar ist, sowie eine Trainingstaste, mit der man direkt zum Fitnessbereich der Uhr springt. Die Krone ist leider ein wenig verschenkt, da man in ganz vielen Menüs damit nicht scrollen kann, wie das etwa bei der Apple Watch möglich ist. Dadurch hat man immer seinen Finger im Weg, wenn man am Display etwa das Fitness-Angebot durchscrollt.

Der ebenfalls eingebaute Lautsprecher hat dafür eine gute Qualität. Wer darüber Musik hören will – warum auch immer – kann dies tun. Wenn man beide Hände benötigt und dennoch einen Anruf entgegen nehmen muss, kann man das Telefonat auch via Smartwatch führen. Anrufe kann man auf einem Smartphone vom chinesischen Hersteller ebenfalls annehmen, am iPhone funktioniert das leider nicht. Auch das Beantworten von Textnachrichten, wenn auch nur mit vorgefertigten Phrasen, geht ebenfalls exklusiv auf Android-Geräten. Diese Einschränkungen für iOS ziehen sich ein wenig durch das Feature-Angebot, auch wenn die wichtigsten Funktionen der Uhr natürlich auch für das Apple-Betriebssystem zur Verfügung stehen.

Dennoch: Den Komfort einer Apple Watch hat man als Cupertino-Fan mit der GT3 SE nicht. Dafür bietet Huawei auch iOS-Nutzern eine Installationsanleitung für die Health-App, damit zumindest hier nichts schiefgeht.

Die technischen Daten brauchen sich vor anderen Smartwatches nicht verstecken. Foto: Huawei

Welcher Typ sind Sie?

Nun stellt sich die Frage, in welchem Fall man bei der GT3 SE zuschlagen sollte. Als iPhone-Nutzer, der auf diverse Komfort-Features verzichten kann, sollte man sich den Kauf überlegen. Die Apple Watch SE, das aktuell günstigste Modell, kostet noch immer zumindest 299 Euro. Hier sind aber weder alle Gesundheits-Features enthalten, noch ein Always-On-Display. All das bekommt man mit der GT3 SE und zusätzlich einen Akku, der bei normaler Nutzung zumindest zehn Tage hält. Der Apple Watch, abgesehen von der Ultra, geht bereits nach anderthalb Tagen der Saft aus.

Als Besitzer der GT3, die letztes Jahr erschienen ist, braucht man sich einen Umstieg in jedem Fall nicht überlegen. Vielmehr tritt die mit Edelstahl wertiger wirkende Uhr als direkter Konkurrent zur SE auf, da sie derzeit für einen vergleichbaren Preis erhältlich ist. Die GT3 wiegt erstaunlicherweise auch genauso viel wie die SE und hat auch nicht weniger Features.

Gute Usability

Nach einer Woche mit der Uhr kann man sagen, dass die Smartwatch ein verlässlicher Partner sein kann. Das Erstellen von Trainingsplänen geht flott und motiviert den Besitzer, sich fürs neue Jahr doch mal wieder im Fitnessstudio einzuschreiben, wenn man die Fortschritte dann auch gleich am Handgelenk präsentiert bekommt. Dank des starken Akkus, nutzt man nicht gerade täglich das GPS-Signal, kommt man locker durch eine lange Woche, was speziell für Kurzurlaube oder Business-Trips ein Segen ist, wenn man nicht noch ein Ladekabel mitschleppen muss. Ach ja, die kleine Ladestation, auf die man die Uhr legen kann, liegt dem Gerät bei.

Das Display ist ausreichend hell, witzige Features wie eine Taschenlampe sind mittlerweile fast Standard bei Smartwatches, bei Geräten mit starken Akkus nutzt man diese dann aber auch mit weniger schlechtem Gewissen. Die Benutzbarkeit geht dank intuitiver Wischbewegungen schnell ins Blut über, die geringe Sinnhaftigkeit der Krone wurde ja bereits abgehandelt.

In Österreich ist die Huawei GT3 SE bereits mit der unverbindlichen Preisempfehlung von 189 Euro erhältlich. Bei den Farben wählt man aus einem dezenten Schwarz und einer schicken Grün-Grau-Mischung.

Für zarte Arme ist die 46 Millimeter große Uhr weniger geeignet. Am typischen Männerarm passt sie allerdings gut. Foto: STANDARD, aam

Die Sache mit den Daten

Ja, auch diesmal sprechen wir kurz den Datenhunger von Huawei an. Die für die Verwendung der Uhr nötige Health App benötigt eine Anmeldung. Auch sonst machen zahlreiche Features nur Sinn, wenn man dem chinesischen Hersteller die Freigabe gibt, etwa Gesundheitsdaten aufzeichnen zu dürfen. Andernfalls kann man nämlich viele der Features gar nicht nutzen. Auch das Adressbuch möchte zugänglich gemacht werden, da sonst bestimmte Nachrichten nicht auf das Display der Uhr geworfen werden.

So muss man also bei Benutzung einer Huawei-Uhr damit einverstanden sein, dass man seine Daten, egal wie heikel, dem Tech-Unternehmen anvertraut.

Fazit

Always-on-Display, mindestens zehn Tage Akku und eine große Funktionsvielfalt machen die Huawei Watch GT3 SE zu einem starken Konkurrenten für das bestehende Smartwatch-Feld, das zumeist höherpreisiger im Laden steht. Als iPhone-Besitzer muss man sich darüber im Klaren sein, dass man mit Einschränkungen zu rechnen hat – etwa kein direktes Antworten auf Nachrichten, Apple Pay und Ähnliches. Dafür ist die Uhr aber auch wesentlich günstiger als ein vergleichbares Produkt aus Cupertino.

In diesem Preissegment, vor allem als Android-Nutzer, kann man sich diesen Bericht also gern ein paar Mal durchlesen und dann für sich entscheiden, ob das Gebotene ausreicht, um sich selbst ein Weihnachtsgeschenk in Form einer SE machen zu wollen. (Alexander Amon, 20.12.2022)