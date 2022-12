Derzeit noch auf die Webversion beschränkt, soll die Mailverschlüsselung bald auch schon mit Smartphone-Apps klappen. Foto: imago images/Belga

Das E-Mail-Protokoll entstammt einer Zeit, zu der man sich noch recht wenig Gedanken um die Sicherheit von Onlinediensten gemacht hat. Über die Jahre wurde zwar rundherum viel nachgebessert, am Umstand, dass die meisten Mailanbieter theoretisch Einblick in die Konversationen ihrer User nehmen könnten, ändert das aber nichts. Nun will der größte Mailanbieter der Welt dies ändern – zumindest optional.

S/MIME

Gmail-Nutzer können künftig ihre Nachrichten auch verschlüsselt verschicken, das kündigt das Unternehmen in einem Blogposting an. Als Basis für diese Entwicklung setzt man auf den S/MIME-Standard, womit das Ganze auch mit passenden Erweiterungen für andere Programme nutzbar sein soll. Entsprechende Angebote gibt es etwa für Outlook, Thunderbird oder auch Apple Mail.

Gedacht ist das neue Feature allerdings vorerst nicht für Privatnutzer, sondern für die Unternehmenskunden von Google. Die dafür zuständigen Administratoren können sich nun bis zum 20. Jänner für einen Betatest zur Client Side Encryption anmelden. Zunächst wird die Mailverschlüsselung nur in der Browserversion von Gmail unterstützt, Support für die Android- und iOS-Apps soll aber folgen.

Einfache Nutzung

Die Verwaltung der zugehörigen Schlüssel übernehmen in dem Konzept die Administratoren der einzelnen Google-Workspace-Instanzen in den Unternehmen selbst. Ist das Feature verfügbar, können die Nutzer beim Erstellen einer neuen Nachricht mit zwei Klicks die Verschlüsselung rasch aktivieren.

Es ist nicht der erste Dienst, für den Google die Client Side Encryption anbietet. So ist es Unternehmen schon jetzt möglich, in der Cloud abgespeicherte Daten bei Google Drive auf diese Weise extra abzusichern. Auch für Google Meet und Google Kalender gibt es diese Option. (apo, 19.12.2022)