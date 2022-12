Brände löschen und Leben retten – in dieser Feuerwehr-Simulation kann man Gutes tun

Die Einsätze im Spiel sind vielseitig, langweilig wird dem interessierten Feuerwehrmann also nicht. Foto: Aerosoft

Mit dem Gaming-Adventkalender vergibt DER STANDARD jeden Tag Codes für Gaming-Highlights aus dem Jahr 2022 an ausgewählte Gewinnerinnen und Gewinner. Nachdem es zuletzt eher brutal und düster zugegangen ist, haben wir diesmal ein Game im Gepäck, das ab drei Jahren freigegeben ist.

Adventkalender-Tür #19: "Notruf 112 – Die Feuerwehr Simulation 2"

"Notruf 112 – Die Feuerwehr Simulation 2" ist die konsequente Weiterentwicklung des erfolgreichen ersten Teils, der jeden Feuerwehr-Fan die Arbeitsweise einer Berufsfeuerwehr erleben lässt. Katzen von Bäumen retten oder große Hausbrände löschen – in diesem Spiel darf man Feuerwehrmann spielen.

Aerosoft Official

