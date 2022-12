Die frühere grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou war für das umstrittene Projekt Heumarkt, auch darum geht es im Chorherr-Prozess. Foto: APA/Herbert Neubauer

Im Chorherr-Prozess findet am Dienstag der letzte Verhandlungstermin des heurigen Jahres statt – und zwar mit der Befragung zweier prominenter und wichtiger (Ex-)Politikerinnen als Zeuginnen. Das Gericht unter Vorsitz von Michael Tolstiuk wird die frühere grüne Vizebürgermeisterin und Planungsstadträtin Maria Vassilakou befragen sowie – davor – die Chefin der Neos, Beate Meinl-Reisinger. Vassilakou war zu jener Zeit, in der die mutmaßliche Korruptionscausa spielt, in der Gemeinde Wien politisch tätig.

Laut Anklage hat sich der damalige grüne Planungssprecher und Gemeinderatsmitglied Christoph Chorherr von den anderen neun Angeklagten, zu denen so bekannte Immobilienunternehmer wie Michael Tojner, Erwin Soravia und René Benko zählen, bestechen und zum Amtsmissbrauch rund um Immobilienprojekte anstiften lassen. Das Geld dafür soll in Form von Spenden an den von Chorherr initiierten, in Südafrika tätigen Verein S2Arch geflossen sein, dessen Obmann Chorherr bis 2018 geblieben ist – also auch in der Zeit nach 2010, als die Grünen in der Wiener Stadtregierung waren. Ein Fehler, wie er heute einräumt. 2018 hat er die Obmannschaft im Verein zurückgelegt.

Rollenverteilung

Alle Angeklagten, zu denen auch zahlreiche Unternehmen zählen, bestreiten die Vorwürfe, die ihnen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) macht, es gilt die Unschuldsvermutung. Chorherr betonte bisher in seinen Ausführungen sinngemäß, er sei für die von der WKStA inkriminierten Entscheidungen wie Flächenwidmungen rund um die diversen in der Anklage erwähnten Immobiliendeals nicht zuständig und nur eines von hundert Gemeinderatsmitgliedern gewesen.

Näheres zu Rollenverteilung und Zuständigkeit von Chorherr bzw. der damaligen grünen Planungsstadträtin wird das Schöffengericht am Dienstag von Vassilakou erfragen. Unter den Grünen war vor allem das Heumarkt-Vorhaben, um das es in der Anklage auch geht, hochumstritten, bekam dann aber doch den Sanktus der Grünen.

Auch bei der Aussage von Meinl-Reisinger wird es wohl zentral um Tojners Projekt am Heumarkt gehen. 2017 sagte die heutige Parteichefin, die Sache "stinkt gewaltig", und Chorherr habe sich maßgeblich für Tojners Projekt eingesetzt. Zudem habe der Investor den Neos Unterstützung für den Nationalratswahlkampf angeboten, die man abgelehnt habe.

Weiter geht es dann, aus jetziger Sicht, am 23. Jänner – und zwar mit einem Urteil. (Renate Graber, Fabian Schmid, 20.12.2022)