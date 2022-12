Sasu Designstore

Im vorigen Jahr sperrte Sasu nach Palma und Dornbirn seine Wiener Niederlassung auf, eine Art Gemischtwarenhandlung des gehobenen Lifestyles. Der angebotene Reigen reicht von Taschen, Portemonnaies und Audiozubehör bis hin zu Mode, Interieur und Kosmetik.

Sasu, Singerstraße 27, II, 10–10a, 1010 Wien, Mo–Mi 10–18, Do, Fr 10–19.30, Sa 11–18, sasu.shop

Wundertüte

Der Name ist Programm. Man weiß nie genau, was man im Geschäft am Karmeliterplatz kaufen wird, gewiss ist nur, dass man fündig wird. Das Sammelsurium an hübschen Sachen – auch für kleine Börsen – ist ein sicherer Tipp für Geschenksuchende.

Wundertüte, Karmeliterplatz 2, 1020 Wien, Mo–Fr 12–18, Sa 11–18, wundertuete.at

Gabarage

Taschen aus Planen, Hocker aus Büchern oder Halsketten aus Zifferblättern – Menschen, die es am Arbeitsmarkt schwerhaben, verarbeiten für Gabarage Upcycling Design verschiedenste Altwaren zu neuen Produkten. Nachhaltig und sozial!

Gabarage Upcycling DESIGN, Schleifmühlgasse 6, 1040 Wien, Di–Fr 10–18, gabarage.at

Heu & Gabel

Am Meidlinger Markt lässt sich bei Heu & Gabel Köstliches von regionalen Kleinproduzenten erstehen. Das reicht von Nudeln, Wein oder Chutneys bis zu Keksen der Bäckerei Kasses oder feinen Florentinern der Confiserie Wiegand aus Brunn am Gebirge.

heu & GABEL, Meidlinger Markt, 1120 Wien, Di–Do 8–18, Fr 8–22, Sa 8–16, heuundgabel.at

Erwin’s Corner

Die Leopoldstadt ist um ein Feinkostgeschäft reicher geworden: Bei Erwin Marcov von Erwin’s Corner gibt’s regionale Spezialitäten vom Mangalitza-Hauswürstel von Tschürtz bis zum Ötscher Pils von Erzbräu. Wer es nicht in den Zweiten schafft, ordert online.

Erwin’s Corner, Karmeliterplatz 2/G1, 1020 Wien, Mo–Fr 9–20, Sa 9–19, erwinscorner.com

Chocolaterie Parémi

Die Chocolaterie Parémi im ersten Bezirk. Foto: Parémi

Eine Art kleine, süße Schwester sperrte die Boulangerie & Pâtisserie Parémi gleich nebenan in der Bäckerstraße auf. Produziert wird vor Ort – wie hören sich z. B. Stollen, Marrons Glacés, Truffes und viele Schokoladen an? Im Sommer wird das Schmuckkästchen zum Eissalon umfunktioniert werden.

Parémi, Chocolaterie, Bäckerstraße 10, 1010 Wien, Di–Sa 10–18, paremi.at

Colono

Eine spanische Tapas-Bar, die ihren Gästen viele gute Häppchen auch für zu Hause anbietet. Das Sortiment an Schinken, Käsen und Konserven zum Mitnehmen ist riesig, und wer zu faul ist, selbst ein Potpourri zusammenzustellen, greift zur feschen Geschenkbox.

Colono, Landstraßer Hauptstraße 6, 1030 Wien, Mo–Fr 11–20, Sa 10–18, colonowien.at

Feinkost Aschauer

Seit über 35 Jahren bietet dieser kleine, feine Laden neben allerhand österreichischen Spezereien wie Käse aus Vorarlberg, Öfferl-Brot oder Mangalitza-Beinschinken aus dem Burgenland, neben saisonalem Obst und Gemüse auch internationale Köstlichkeiten an.

Feinkost Aschauer, Linzer Straße 254, 1140 Wien, Öffnungszeiten unter feinkost-aschauer.at

Geschwister Mauerer

Mauerer Hüte wird bald 150 Jahre alt und schafft es mit der Hausmarke Mauerer Porkpie oder dem klassischen Stetson, Köpfe mit den unterschiedlichsten modischen Flausen zu bedecken. Beeindruckendes Sortiment an Baseball-Caps, Hauben und Handschuhen.

Mauerer, Mariahilfer Straße 117, 1060 Wien, Mo–Fr 10–18, Sa 10–17, mauerer-hut.at

Me in Wien

Der Shop des Modelabels Me in Wien in Neubau. Foto: Me in Wien

Ursprünglich für mitwachsende Kindermode bekannt, kleidet das österreichische Label Me in Wien mittlerweile die ganze Familie ein. Die lokal produzierten Stücke werden je nach Bedarf individuell an die Wünsche und Maße der Kundschaft angepasst.

Me in WIEN, Lindengasse 20, 1070 Wien, Mo–Fr 11–19, Sa 11–16 me-in-wien.at

Mode-Store Glore

Armedangels, Jan ’n June, Miyagi – die Namen dieser Labels dürften Musik in den Ohren von Fans nachhaltigerer Mode sein. Das in Nürnberg ansässige Unternehmen Glore setzt auf GOTS-zertifizierte Eco Fashion und ist seit einigen Monaten auch in Wien zu Hause.

Glore, Nachhaltige Mode, Burggasse 52–54, 1070 Wien, Mo–Fr 11–19, Sa 11–18, glorestore.at

Der Spielwurm

Ein Familienbetrieb in zweiter Generation ist der Spielwurm. Hier hat man sich ganz pädagogisch wertvollem Holzspielzeug verschrieben. Das liebevoll zusammengestellte Sortiment deckt sämtliche Altersgruppen ab und lädt zum Entdecken ein.

Spielwurm, Westbahnstraße 20, 1070 Wien, Mo–Fr 10–18, Sa 10–17, spielwurm.at

Galerie unik.at

Eine wahre Fundgrube für Weihnachtsgeschenke: In der Galerie unik.at gibt es vielerlei Spiele, aber auch Deko- und Gebrauchsgegenstände aus Holz oder Keramik. Vom Verkaufserlös werden Lehrstellen für Menschen mit Behinderung finanziert.

Galerie unik.at,Josefstädter Straße 40, 1080 Wien, Mo–Fr 10–18, Sa 10–14, unik.at

Raumkomplett



Bei Raumkomplett hat man sich auf Wohndesign und Nachhaltigkeit spezialisiert. Das reicht von Sesseln aus Kaffeeabfällen oder Plastikmüll aus dem Meer bis zum Oeko-Tex-zertifizierten Leinentischtuch. Weiters gibt es Papierwaren, Bücher und Naturkosmetik.

raumkomplett, Theobaldgasse 20, 1060 Wien, Mo–Fr 10–18.30, Sa 10–18, raumkomplett.at

Heita

Aufbewahrungsboxen von Heita. Foto: Zara Pfeifer

Früher war er Produktentwickler für High-End-Interieur von Privatflugzeugen, heute designt und produziert Clemens Schmidberger Wohnaccessoires aus Holzfurnier. Pflanzentöpfe, Aufbewahrungsboxen, Schüsseln oder Eierbecher hat er auch im Sortiment.

heita, Sechshauser Straße 28/3, 1150 Wien, Mi 9–12, Fr 13–18, Sa 10–14 und nach Vereinbarung, heita.at

(red, 19.12.2022)