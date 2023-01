Streumittel – und wo sie in Wien zu finden sind:

Das in Wien gängigste Streumittel ist Natriumchlorid, also Kochsalz. Ausgebracht wird es von der MA 48 in Form von 20-prozentiger Sole. Um bei extremen Wetterereignissen genug Salz in der Stadt vorrätig zu haben und nicht auf Nachschub warten zu müssen, wurde am Hafen Freudenau eine riesige Salzlagerhalle errichtet. Dort sind 45.000 Tonnen Salz gebunkert. Dazu kommen 11.500 Tonnen, die in Silos verteilt über ganz Wien lagern. Das Salz wird aus Oberösterreich per Bahn antransportiert und ist quasi unbegrenzt haltbar.

Körniges Kaliumkarbonat wird alternativ zu Salz im Bereich von offenen Bodenflächen verwendet. Auf den Winterdienstplätzen der MA 48 sind insgesamt 75 Tonnen eingelagert.

Rollsplitt, also zerkleinertes Gestein, verwendet die MA 48 so gut wie nicht mehr. Die Steinchen würden von den Autoreifen rasch an den Rand der Fahrbahn befördert, man müsste Unmengen an Split ausbringen, sagt Winterdienstleiter Andreas Kuba. Noch auf Vorrat sind rund 2.000 Tonnen Split, unter anderem in kleinen Boxen auf der Straße.

Meldung von Verstößen

Wer einen Verstoß gegen das Streuverbot in sensiblen Bereichen vermutet, kann sich an die Wiener Stadtgärten wenden. Die Meldungen werden mit Luftbildern und vor Ort überprüft. Von den 144 Meldungen im Winter 2021/22 wurden 61 als tatsächliche Verstöße klassifiziert. Strafen bis zu 700 Euro sind möglich, zu bezahlen hat sie der Liegenschaftseigentümer bzw. jene Firma, die auf der betroffenen Fläche mit dem Streuen beauftragt ist.