Fürchtet um ihr Verhältnis zu Doc Holliday, als dessen Ex-Verlobte auftaucht: Linda Darnell in John Fords Klassiker "Faustrecht der Prärie", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Twentieth Centruy Fox Film Corporation

19.40 REPORTAGE

Re: Der Geschmack des Glücks – Vater und Tochter auf der Flucht durch Europa Der alleinerziehende Vater Amir Akbari floh mit seiner dreijährigen Tochter Anahita vor vier Jahren aus dem Iran nach Griechenland. Dann beschloss er weiterzureisen, oft zu Fuß und quer durch Europa. Bis 20.15, Arte

20.15 WESTERN

Faustrecht der Prärie (My Darling Clementine, USA 1947, John Ford) Wyatt Earp (Henry Fonda) lässt sich nach dem Mord an seinem Bruder in der Stadt Tombstone als Sheriff anstellen. Mit seinem Film über Earp, den vielleicht größten Mythenschöpfer des Westerns, schuf Regisseur John Ford selbst einen poetischen Mythos, in dem Schauspieler Henry Fonda alle mit seiner erhabenen Ruhe verzaubert. Bis 21.50, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Geheimnisvolles Tschechien – Ein Land wie im Märchen Berge, Buchenwälder, wilde Täler, Seen und tausende Teiche sowie Labyrinthe aus Sandsteinfelsen mit Höhlen und Schluchten finden sich in unserem Nachbarland. Dazwischen stehende Burgen und Schlösser und lassen Teile Tschechiens für den urbanen Blick geradezu märchenhaft wirken. Bis 21.05, ORF 2

20.15 ROMCOM

Tatsächlich ... Liebe (Love Actually, USA/F/GB 2003, Richard Curtis) Eine Art Best-of-Compilation als ultimative Weihnachts-Romcom, die natürlich auch heuer nicht im TV-Programm fehlt: London zur Vorweihnachtszeit! Hugh Grant als Schlawiner!! Bill Nighby als abgehalfterter Rock-Star!!! Bis 22.20, ZDF neo

21.55 TALK

Willkommen Österreich Der Schauspieler und Filmemacher Florian David Fitz und der Musiker Voodoo Jürgens sind zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 22.55, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Damit es nicht zu still wird – Wege aus der Einsamkeit Ein Besuch der Schutzengelkirche in Graz-Seckau und des Wohnprojekts "Haus Rafael" zeigt, was Solidarität in der Praxis heißt, was es braucht, um solidarisch sein zu können, und wo der Solidarität Grenzen gesetzt sind. Bis 23.10, ORF2