Da sie ein mögliches drittes Verfahren nicht durchstehe, wolle sie ihre Berufung nicht weiter verfolgen, schreibt Amber Heard. Foto: APA / AFP / Evelyn Hockstein

Fairfax – Die Schauspielerin Amber Heard kündigte am Montag im Zusammenhang mit der Verleumdungsklage ihres Ex-Mannes und Schauspielerkollegen Johnny Depp einen Vergleich an. Das schrieb Heard am Montag auf Instagram: "Es ist wichtig zu betonen, dass ich mir das nicht ausgesucht habe. Ich habe meine Wahrheit verteidigt, und indem ich das tat, wurde mein Leben, wie ich es kannte, zerstört." Laut Medienberichten bezahlt Heards Versicherung Depp eine Million US-Dollar, beide lassen ihre Klagen fallen. Sie dürfe aber weiter über den Fall sprechen, es gebe keinen "Knebel", schreibt Heard.

Die Diffamierung in den sozialen Medien sei eine gesteigerte Form dessen, wie Frauen erneut schikaniert würden, wenn sie offen sprechen, schreibt Heard. "Ich treffe diese Entscheidung, da ich das Vertrauen in das amerikanische Justizsystem verloren habe, in dem meine ungeschützte Zeugenaussage als Futter für Unterhaltung und soziale Medien diente." Auch wenn ihre aktuelle Berufung des Urteils vom Juni Erfolg hätte, würde das bestenfalls eine Wiederholung des Verfahrens bedeuten, in dem ein neues Geschworenengericht die Sachlage neu zu beurteilen hätte. "Ich kann das nicht ein drittes Mal durchleben", schreibt Heard mit Verweis auf ein früheres Verfahren in Großbritannien.

Depp hatte Heard wegen Verleumdung geklagt, weil sie sich in einem Beitrag für die "Washington Post" als "öffentliche Figur, die häusliche Gewalt repräsentiert", bezeichnet hatte. Nach einem sechswöchigen Prozess stellte sich die Jury Anfang Juni größtenteils auf die Seite von Depp – gab aber auch Heard in einem Punkt recht. Wegen Verleumdung müsse sie Depp demnach über zehn Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Depp wiederum schuldet ihr nach Entscheidung der Jury zwei Millionen Dollar für Aussagen seines Ex-Anwalts, die Heards Ruf geschädigt haben sollen.

Im Juli hatte Heard angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Im November kündigte auch Depp an, das Urteil anzufechten. (red, 19.12.2022)