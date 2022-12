Jahrhundertelang habe der niederländische Staat von Sklaverei profitiert, so der Ministerpräsident. Von Experten empfohlene Reparationen lehnte Rutte ab

Eine Kommission hatte Ministerpräsident Mark Rutte 2021 eine Entschuldigung und die Zahlung von Reparationen empfohlen. Letzteres verweigerte Rutte. Foto: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Amsterdam – Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat sich im Namen des Staates für die Rolle des Landes in der Geschichte der Sklaverei entschuldigt. "Der niederländische Staat und seine Vertreter haben jahrhundertelang die Sklaverei ermöglicht und gefördert und davon profitiert", sagte Rutte am Montag in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache.

Entschuldigung 2021 empfohlen

Zwar sei es wahr, dass niemand, der heute lebe, eine persönliche Schuld dafür trage. Jedoch trage der niederländische Staat "die Verantwortung für das unermessliche Leid, das den Versklavten und ihren Nachkommen zugefügt wurde". Sklaverei müsse so klar wie nur möglich als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit erkannt werden.

Der Schritt war erwartet worden, nachdem eine Kommission von Expertinnen und Experten der Regierung 2021 eine Entschuldigung zusammen mit Reparationen empfohlen hatte. Diese schloss Rutte im Vorfeld aus. Es wurde erwartet, dass die Niederlande einen Bildungsfonds mit einem Volumen von 200 Millionen Euro einrichten. Historikerinnen und Historiker gehen davon aus, dass niederländische Sklavenhändler mehr als eine halbe Million Afrikanerinnen und Afrikaner nach Nord- und Südamerika verschleppten, insbesondere nach Brasilien und in die Karibik. (APA, 19.12.2022)