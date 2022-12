Das Ressort von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) beschäftigt sich unter anderem mit der Hydromorphologie heimischer Seen, das Umweltministerium von Leonore Gewessler (Grüne) erneuert das Patentamt. Foto: APA/Halada

Wenn Ministerien Steuergeld für externe Aufträge ausgeben, wird es oft heikel: Studien, Werbekampagnen und Consulting haben politisch nicht den besten Ruf. Regelmäßig kommt der Vorwurf der Freunderlwirtschaft. Selten ermittelt die Justiz – wie etwa in der Causa Umfragen rund um Demoskopin Sabine Beinschab. Doch wofür geben Ministerien tatsächlich Geld aus? Abseits der Skandale bleiben Auftragsvergaben oft unbeleuchtet, auch wenn sie mittels parlamentarischer Anfragebeantwortungen öffentlich werden.

DER STANDARD hat sich vier zufällig ausgewählte Vergaben, die durch Anfragen publik geworden sind, angesehen und von den zuständigen Ministerien erklären lassen, warum die Ausgabe nötig war.

Wissen Sie, was Hydromorphologie ist? Sie dürfte jedenfalls nicht unwichtig sein: 20.000 Euro gab das Landwirtschaftsministerium für eine Studie aus, die Daten zu den "hydromorphologischen Bedingungen" im Attersee und im Wörthersee lieferte. Die Hydromorphologie beschreibt Gewässerstrukturen, die sich durch bauliche Maßnahmen verändern. Dadurch ist die ökologische Balance gefährdet.

Von gesunden Gewässern ...

Um das hohe ökologische Niveau der heimischen Gewässer zu halten, müsse daher die Hydromorphologie untersucht werden. Worum ging es nun in der konkreten Studie? Man habe bislang an Mondsee und Fuschlsee getestet, nun werde das eben auf den Attersee und den Wörthersee erweitert.

Die Daten sollen dann in einen Referenzkatalog fließen, der auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium.

Klingt kompliziert, aber sinnvoll. Viel näher am Alltagsleben der Bürgerinnen und Bürger dürfte hingegen das Beispiel aus dem Umweltministerium sein: Dort wurde für rund 1200 Euro die Gestaltung eines Empfangpults und für 3500 Euro eine "Sondermöblierung" im Patentamt beauftragt.

Das Patentamt werde ja generell umgebaut, heißt es aus dem Ministerium. Einen Fokus legt man offenbar auf den 120 Quadratmeter großen Empfangsbereich, der soll ein "Mehrzweckbereich" werden. "Die Beratungsleistung bestand aus Planung eines Empfangspults samt Wandverbauten für den gesamten Empfangsbereich", heißt es.

Mit Empfangsbereichen beschäftigt sich gewissermaßen auch das Bildungsministerium. Das beauftragte für rund 10.000 Euro eine Untersuchung der "Gebäudesicherheit" beim Eingang zum Ministerium. Drohen einem da bauliche Mängel, also der "Stein am Schädel"? Darüber müsse man sich nicht sorgen, heißt es.

... bis zum Staatsschutz

Vielmehr gehe es um Sicherheit im Sinne von Security: In Zusammenarbeit mit der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) habe man eruiert, wie man den Eingangsbereich sicherer machen könne. Das sei gar nicht so einfach, weil das Ministeriumsgebäude unter Denkmalschutz stehe.

Und was ist das Ergebnis der Studie? Das sei geheim, da mehr Informationen "wesentlichen Sicherheitsinteressen" des Bildungsministeriums zuwiderlaufen würden.

Weit weg vom Denkmalschutz am Minoritenplatz ist der Inhalt einer Studie, die sich das Arbeitsministerium für rund 40.000 Euro besorgte: Der Universitätsprofessor Philipp von Carlowitz sollte "Trends und Marktchancen in Subsahara-Afrika" darstellen. Warum ist das wichtig? Im Jahr 2021 exportierten österreichische Unternehmen nach ganz Afrika so viel wie nach Schweden. "Marktpotential und Marktgröße des Wachstumskontinents spiegeln sich somit in der Exportstatistik nicht wider", erklärt das Ministerium.

Umsetzen will das Arbeitsministerium die Ergebnisse dann, indem es "die Rahmenbedingungen zur Markterschließung zum Beispiel durch den Abschluss von Memoranden oder durch die Türöffnerfunktion bei Minister:innen-/Delegationsreisen in besonders interessanten Märkten" verbessert.

Der Kampf um Informationsfreiheit

Auftragsvergaben bilden also ein buntes Potpourri an Themen ab – und die Sinnhaftigkeit von vielen Projekten lässt sich durchaus erklären. Allerdings ist der Zugang zu diesen Informationen nicht einfach. Die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien lieferten die angefragten Informationen rasch, doch braucht es eben journalistische Recherche, um die Inhalte der Auftragsvergaben zu erfahren. Anders wäre das bei einem Transparenzgesetz, um das gerade gerungen wird. (Fabian Schmid, 20.12.2022)