Es sei auch hier betont: Diese Endrunde hätte aus diversen Gründen – korrupte Vergabe, Klima, Menschenrechte – niemals in Katar stattfinden dürfen. Der größte Flop war so gesehen die WM an sich. Sportlich floppten Cristiano Ronaldo, Deutschland sowie alte und neue Gegner Österreichs.

Flop: Gianni Infantino

Der Fifa-Präsident biederte sich Katar in unwürdiger Weise an, fand kaum Worte zu Menschenrechtsverletzungen und sexueller Diskriminierung. Die Debatte um die One-Love-Kapitänsbinde wuchs auf dem Mist der Fifa, sie verbot die Schleife aus Rücksicht auf Katar und präsentierte dann eine eigene mit dem Aufdruck "No discrimination".