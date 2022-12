In Innsbruck streitet man über die Kulturstrategie der Stadt. Foto: Daniel Jarosch

Landeshauptstädte wie Bregenz, Salzburg oder Linz setzen schon länger auf kulturpolitische Langzeitstrategien, in Innsbruck entschloss man sich im Herbst 2019 ebenfalls zur Erarbeitung einer solchen. Doch über das Ergebnis herrscht nun unter Vertreterinnen und Vertretern der Innsbrucker Kulturszene einige Empörung. Mitte Dezember wurde die Innsbrucker Kulturstrategie 2030 im Gemeinderat beschlossen, allerdings in einer auf ein "unverbindliches Minimum zurechtgestutzten" Version, wie nun kritisiert wird.

Am Montag adressierte die "battlegroup for art", ein Netzwerk aus Plattformen und Interessensvertretungen aus dem Bereich zeitgenössischer Kunst und Kultur, deshalb einen offenen Brief an den Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne) und den Gemeinderat. Grundtenor der Kritik: Nach dem Gang durch die politischen Gremien sei von der Kulturstrategie kaum mehr als ein kümmerlicher Worthülsenkatalog übriggeblieben, der den Namen "Strategie" nicht verdiene.

Absage an unabhängigen Kulturbeirat

"Hunderte Menschen haben sich hier über mehrere Monate hinweg unentgeltlich eingebracht", so battlegroup-Sprecher David Prieth zum STANDARD. Doch was zunächst vollmundig als Beteiligungsprozess "inszeniert" worden sei, "wurde nun zu einem unverbindlichen Brainstorming degradiert, das von der Politik nach Belieben zurechtgestutzt werden kann".

Konkret wird unter anderem moniert, dass die Stadt mit der nunmehr beschlossenen Kulturstrategie dem Wunsch nach einem unabhängigen Kulturbeirat eine klare Absage erteilt hat. Zudem würden Projekte, die ohnehin bereits beschlossen und im Laufen seien, nun als "Meilensteine" der Kulturstrategie verkauft, darunter die Fair-Pay-Strategie und ein Gedenkkultur-Schwerpunkt.

Toxisches Klima in der Stadtpolitik

In der Kulturszene ortet man "parteipolitisches Kalkül" hinter dem aus ihrer Sicht enttäuschenden Kulturstrategie-Ergebnis und spricht von einem "toxischen Klima" in der Stadtpolitik. In der Tat herrscht im Innsbrucker Rathaus seit dem Bruch der Vierer-Koalition das Spiel der freien Kräfte, das zunehmend in einen Krieg der freien Kräfte ausartet. Dass hinter den Rathaus-Kulissen seit Monaten auch über die als "grünes" Projekt punzierte Kulturstrategie erbittert gestritten wurde, ist in Innsbruck kein Geheimnis.

Am Ende erhielt die von der grünen Kulturstadträtin Uschi Schwarzl propagierte Version der Kulturstrategie im Gemeinderat eine Absage, beschlossen wurde der von der Kulturausschuss-Vorsitzenden und SP-Gemeinderätin Irene Heisz überarbeitete Vorschlag. Es sei ihr darum gegangen, ein beschlussfähiges Papier in den Gemeinderat zu bringen, so Heisz, die Kritik der battlegroup könne sie nicht nachvollziehen. "Das, was jetzt vorliegt, ist sehr konkret und verbindlich, was das Papier vorher beileibe nicht war."

Zu kleine Kulturszene

Gegen einen Kulturbeirat, wie es ihn unter anderem auch in Salzburg und Linz gibt, spreche aus ihrer Sicht die sehr kleine und eng miteinander verflochtene Innsbrucker Kulturszene.

Zum offenen Brief meldete sich am Montagabend auch die Gemeinderatsfraktion Für Innsbruck (FI) zu Wort – und zwar mit dem Ansinnen, den Beschluss für die Kulturstrategie aufzuheben, weil auch der Bürgermeister dagegen gestimmt habe. "Eine Kulturstrategie, die von einem Bürgermeister abgelehnt wird, hat ja jedenfalls wenig Erfolgsaussichten", so die FI-Stadträtin und ehemalige Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer. Der kulturpolitische Langstreckenlauf namens Innsbruck 2030 könnte also zurück an den Start gehen, bevor er überhaupt begonnen hat. (Ivona Jelcic, 20.12.2022)