Die Einigung auf die Reform der Maklergebühren ist ein Erfolg für die Grünen und wird viele Wohnungssuchende freuen, wenn zur Miete und Kaution nicht auch noch die Maklergebühr dazukommt. Doch das Versprechen, dass dadurch Wohnen nachhaltig billiger werden wird, dürfte sich kaum erfüllen. Denn Mieten werden selbst dort, wo das Gesetz die Höhe zu regeln versucht, von Marktkräften bestimmt. Und wenn Kosten für die Vermieter steigen, werden sie diese auf die Mieter abwälzen, solange es genügend Nachfrage gibt. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es daher gleichgültig, welche Seite die Nebenkosten eines Mietvertrages trägt.

Szenenwechsel zur aktuellen Energiekrise, in der die neue Besteuerung der sogenannten Übergewinne von Strom- und Gaskonzernen die Kosten der staatlichen Hilfen zumindest teilweise abdecken soll. Dies ist eine EU-Vorgabe, die Österreich umsetzen muss. Aber in einem Land, in dem die Stromproduzenten alle direkt oder indirekt in öffentlichem Eigentum stehen, bedeutet diese Maßnahme nur, dass Gewinne von einer Tasche des Staates in die andere geschoben werden. Das schadet zwar wenig, aber nützt auch nichts und hilft nicht, die Lage im Energiesektor zu entspannen. Bloß bei der OMV ist von privaten Aktionären etwas zu holen, doch dort dürfte die Ernte für den heimischen Fiskus magerer ausfallen als erhofft – auch weil der Konzern viel im Ausland versteuert.

In der Wirtschaftspolitik des Scheins, geht es weniger ums harte Geld als um die Symbolik einer Maßnahme. Foto: imago/Frank Sorge

Symbolische Wirtschaftspolitik

Willkommen in der Wirtschaftspolitik des Scheins, wo es weniger ums harte Geld als um die Symbolik einer Maßnahme geht. Auch die kann ihre Berechtigung haben, da Politik viel mit Stimmungen und Gefühlen zu tun hat, die bedient werden müssen – vor allem der Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit und fairer Behandlung. Aber wenn sich das Handeln der Politik allzu oft in populären oder gar populistischen Gesten erschöpft, dann kommen all jene Reformen zu kurz, die tatsächlich etwas bewirken können. Und wie die aktuelle STANDARD-Serie "Das nächste Österreich" zeigt, fehlt es hier nicht an dringendem Bedarf.

Wirklich problematisch wird es, wenn die Bedienung von Gefühlen echten Schaden anrichten. Es stimmt, dass derzeit viele Jungfamilien den Traum des Eigenheims zerplatzen sehen, weil parallel zu den steigenden Zinsen die Auflagen für Kreditvergaben verschärft wurden. Aber wenn nun ÖVP-regierte Länder versuchen, die neuen Regeln wieder auszuhebeln, dann vergrößern sie die Risiken für Einzelne sowie für das ganze Finanzsystem.

Protektionismus

Die weltweit am weitesten verbreitete Scheinpolitik betrifft alle Formen des Protektionismus, bei dem Menschen vorgegaukelt wird, dass es ihnen besser geht, wenn man sie davon abhält, Produkte aus dem Ausland zu kaufen. Die Entwicklungen in den USA sind besonders besorgniserregend, aber auch in der EU nehmen diese Reflexe zu, die einen der Motoren der Weltwirtschaft, den Freihandel, bedrohen.

Ökonomie ist – auch wenn es Kritiker gerne bestreiten – eine Wissenschaft, die auf belastbaren Theorien und Evidenz basiert. Doch allzu oft ignoriert die Politik die Expertise der Ökonomen oder pickt nur das heraus, was den eigenen Zwecken nützt. Das gehört zum politischen Geschäft und lässt sich oft nicht verhindern. Aber man sollte es ihr auch nicht zu leicht machen, mit Scheinhandlungen durchzukommen. (Eric Frey, 19.12.2022)